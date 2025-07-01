طريقة عمل الجاتوه شاتوه بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل الجاتوه شاتوه، الجاتوه شاتوه من أنواع الكيك الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم بنكهات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل الجاتوه شاتوه، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الجاتوه شاتوه.

مكونات عمل الجاتوه شاتوه:

2 بيضة

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب

1/2 كوب كاكاو خام

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

لتحضير الصوص:

1/2 كوب حليب

1/4 كوب كاكاو خام

1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل الجاتوه شاتوه:

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي الزيت والحليب وامزجي جيدا.

أضيفي الكاكاو الخام وقلبي حتى يذوب تماما.

اتركي من هذا الخليط نصف كوب جانبا لاستخدامه كصوص بعد الخبز.

أضيفي إلى الخليط المتبقي الدقيق، والبيكينج بودر، ورشة الملح وقلبي برفق حتى يتجانس.

صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

ادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180° لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تنضج.

لتحضير الصوص في قدر على نار هادئة، ضعي الحليب، السكر، الكاكاو والزبدة، قلبي حتى تذوب الزبدة ويغلي الخليط قليلا، ثم ارفعيه عن النار.

بعد خروج الكيك من الفرن وتركه ليبرد قليلا، قومي بثقبه بالشوكة.

صبي عليه الصوص المحفوظ أو صوص الكاكاو الساخن حتى يتشرب.

اتركيه يبرد تمامًا، ثم قطعيه وقدميه بارد.

يمكن تزيينه بشييكولاتة مبشورة أو مكعبات شيكولاتة أو مكسرات.

يفضل تقديمه بعد تبريده في الثلاجة لساعتين على الأقل.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه، فيتو

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكؤنج بودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.