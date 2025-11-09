الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

بقيمة 7 ملايين جنيه، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

ضبط أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط عاطل بمطروح وبحوزته 22 ألف عبوة سجائر مهربة

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

وجاءت هذه الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ظل حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة كل أشكال المضاربة غير المشروعة التي تؤثر على السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

الاتجار بالنقد الاجنبي ضبط عملات مكافحة المضاربة وزارة الداخلية الامن العام الجرائم الاقتصادية حماية الاقتصاد القومي القانون سوق الصرف الأموال العامة

