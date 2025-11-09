تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بالشرقية حجز فتاة تدعى رحمة تبلغ من العمر 20 عامًا، لحين ورود تحريات المباحث وضبط زوجها العرفي، في واقعة العثور على ثلاثة أطفال صغار تُركوا في ظروف مأساوية بأحد شوارع مدينة الزقازيق بالقرب من مستشفى خاص شهير.

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق

وكان الأهالي قد تفاجأوا بمشهد إنساني صادم لثلاثة أطفال، أحدهم لا يتجاوز بضعة أشهر، يفترشون الأرض بملابس متسخة ووجوه أنهكها الجوع والخوف، فيما وثق شهود العيان الواقعة بمقطع فيديو أظهر الأم وهي تغادر المكان على متن «توك توك» برفقة شخصين، قبل أن يبادر المواطنون بإطعام الأطفال وإبلاغ الشرطة.

أم تترك أطفالها الثلاثة في الشارع،فيتو

تحرك عاجل من أجهزة الأمن بالشرقية

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتم نقل الأطفال إلى مكان آمن بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتحديد هوية الأم وضبطها، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الزوج العرفي الهارب، مع استمرار التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسباب ترك الأطفال في الطريق العام.

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

في إطار الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال والخطر، تابع المجلس من خلال الإدارة العامة لحماية الطفل واقعة ترك ثلاثة أطفال أشقاء من قبل والدتهم في أحد شوارع بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وجود الأطفال بمفردهم في الشارع دون رعاية أو حماية.

وعلى الفور، وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم التحرك الميداني العاجل من قبل وحدة حماية الطفل لدراسة حالة الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة هم: طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، وطفلتان إحداهما تبلغ ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد، وهم أبناء سيدة تزوجت زواجًا عرفيًا من أحد الأشخاص، ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه وفقًا لأقوالها.

من جانبه، صرّح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه في ضوء نتائج المتابعة الميدانية والتحريات، وبعد التأكد من عدم وجود عائل مؤتمن أو شخص موثوق يمكن تسليم الأطفال إليه، فقد أوصى المجلس بإيداع الأطفال إحدى المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، لا سيّما بعد ما أظهرته مقاطع الفيديو من تعرضهم للشارع لفترة طويلة دون مأوى أو رعاية.

وأضاف أنه عقب استقرار حالتهم الصحية، وبموجب التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، سيتم إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوصية الإدارة العامة لنجدة الطفل.

