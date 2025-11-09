بينهم رضيعة، أم تترك أطفالها الثلاثة في الشارع، والنشطاء: رايحة بينا على فين يا دنيا؟! (فيديو)

18 حجم الخط

أم تترك أطفالها في الشارع، أثار مقطع فيديو صادم لثلاثة أطفال تركتهم والدتهم في العراء، حالة من الغضب والاستياء الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن أكبر طفل فيهم لا يتعدى عمره العامين، وأصغرهم طفلة رضيعة، تركتهم والدتهم ليلة كاملة أمام أحد المحال في مدينة الزقازيق.

أم تترك أطفالها الثلاثة في العراء بينهم رضيع

ويظهر الفيديو 3 أطفال بينهم رضيعة، تركتهم والدتهم في العراء بالشارع، وظهرت الطفلة الرضيعة وهي تحبو بين الزراعات، الأمر الذي أصاب النشطاء بحالة من الصدمة، متسائلين عن السر الذي دفع الأم لترك أطفالها الصغار في الشارع.

أم تترك أطفالها الثلاثة في العراء، فيتو

علقت البلوجر وفاء فؤاد قائلة: "أم تترك أولادها الثلاثة في الشارع دون مأوي أو طعام، تركتهم ناموا لوحدهم كده في العراء، كاميرات المنطقه أظهرت ركوبها توكتوك مع اتنين شباب.. رايحة لفين يا دنيا".

أما البلوجر سامية أحمد فقالت: "مفيش ست طيبة... تاخد الأطفال دية تنظفهم وتلبسهم بامبرز وتغير هدومهم من ملابس أطفالها القديمة لحد الشرطة ما تحطهم في دار رعاية.. وازاى يا أصحاب العقول طفلة رضيعة تأكل اندومي هو ايه اللى حصل للناس وسيبنهم نايمين في العراء...".

وقالت البلوجر أم ياسمين: "ربنا يحفظهم ويرزقهم بأم حنونه بديلة".

أما البلوجر دينا هيكل فعبرت عن استيائها قائلة: "يارب ايه وجع القلب دا حسبي الله ونعم الوكيل.. وانتوا جايبنلهم أندومي وبتدوا لطفلة رضيعة اندومي طب حتى لبسوهم حاجه وأكلوهم حاجة نضيفة.. ليكوا ربنا يا حبايب قلبي يارب تولاهم برحمتك يارب وارزقهم حد حنين يارب".

وعلق محمود شاهين قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله في ناس بتتمنى ضافر عيل صغير".

الشرطة تحقق في الأمر وأعترافات صادمة للأم



أما البلوجر علاء أبو أحمد فقال: "أم تترك أولادها الثلاثة في الشارع دون مأوي أو طعام في الزقازيق.. السيدة ألقت بأطفالها الثلاثة في شارع بالزقازيق والأمن يحقق في الواقعة... السيدة نزلت من توك توك بصحبة شابين وتركت الصغار في الشارع.. المشهد أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديو انتشرت بسرعة على فيسبوك وأثارت الغضب.

وزارة الداخلية تحقق للتحقق من صحة الواقعة وملابساتها سيتم محاسبة المتورطين قانونيًا.. التحقيقات مستمرة لحماية الصغار ومعاقبة المسئولين".

وحكى البلوجر صادق عبد المطلب، فقال: "قامت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق بإلقاء القبض على الأم والتحفظ على الأطفال للتحقيق في أقوالها، وتبين أن الأطفال يعيشون مع والدتهم، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، بعدما فقدت أسرتها بالكامل، توفيت والدتها منذ صغرها ويقضي والدها عقوبة السجن، وحكت الأم أنها أنجبت ثلاثة أطفال "سفاحًا" من شخص واحد، كانت متزوجة منه بعقد عرفي، قبل أن يقوم بسرقة العقد منها ورفض الاعتراف بالأطفال، وهرب خارج المحافظة، على حد قولها.. ولا تملك الأم مأوى سوى الشارع، وتضطر إلى ترك أطفالها داخل الأرض الزراعية أثناء خروجها للتسول لتوفير الطعام، وتنام ليلًا مع أطفالها وأشقائها الاثنين المصابين باضطرابات نفسية، بالإضافة إلى ابنة خالها، وسط ظروف إنسانية قاسية لا تليق بالبشر، وذلك ما ذكرته السيدة، ولا أحد يعرف الحقيقة".

المشاكل تجبر الأم على ترك أطفالها

وعبرت البلوجر دعاء المصري عن حزنها فقالت: "حقيقي الموضوع مؤثر جدًا جدًا، لكن في حاجه عايزين نعرفها الأول، فين الأب وهل الأم تركتهم لظرف لا يعلمه إلا الله أم تركتهم متعمدة.. يا ريت نبحث في الموضوع الأول لأن في ناس كثير عندها مشاكل لا يعلمها إلا الله عز وجل.. فأرجو ألا نحكم على المظاهر ربما تكون معاقه ذهنيًا، ربما تكون في أزمة ولا يعلمها أحد فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أمورهم وأن يحفظهم وأن يرد إليهم أبويهم".

أم تترك أطفالها في الشارع، فيتو

أما الشاعر السيد العربي عاشور فقال: "إن مع العسر يسرا.. اللهم فرج هم المهمومين نحن نلومها لأنها أم، ليس لها عذر، لكن أحيانًا عندما تضيق بك السبل يوجهك شيطانك إلى فعل ما لا تسمعه أذن ولا تراه عين رضى الله عنك يا علي بن أبي طالب لو الفقر رجل لقتلته".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.