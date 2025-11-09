علاء الزهيري: 82.3 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال العام الأخير

18 حجم الخط

رحب علاء الزهيري، رئيس اتحات شركات التأمين، في مستهل انطلاق النسخة السابعة من ملتقى شرم الشيخ راندفو، بالحضور من قيادات الصناعة والمسئولين المحليين والدوليين، مؤكدًا على مكانة الحدث كمنصة رائدة للتعاون وتبادل الخبرات في صناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى المنطقة.

وأشار الزهيري إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا وانعكاسها على قطاع التأمين، حيث سجل العام المالي 2023/ 2024 نموًا ملموسًا في القطاع، أبرزها:

ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 82.3 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه في العام السابق (بنسبة نمو 34%).

زيادة إجمالي التعويضات المسددة إلى 37 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه (بنسبة نمو 34%).

ارتفاع استثمارات شركات التأمين إلى 298 مليار جنيه بمعدل نمو 43% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد الزهيري أن قانون التأمين الموحد 2024 شكّل نقطة تحول في الهيكل التنظيمي ورؤية الاتحاد، مشيرًا إلى الاحتفال باليوبيل البلاتيني للاتحاد بعد أكثر من 70 عامًا من الريادة.

وشدد على الدور البارز للاتحاد في تنظيم الفعاليات الدولية والشراكات الاستراتيجية، منها:

المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في أفريقيا.

منتدى الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI MENA) لأول مرة في مصر.

الشراكة مع جمعية الاكتواريين الدولية، وتنظيم الماراثون السنوي للتأمين تحت شعار «نجري معًا… نسبق الخطر بالتأمين».

كما أبرز جهود الاتحاد في تطوير الكوادر المهنية والاكتوارية، من خلال منح دراسية لطلاب العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، ودبلوم مهني متخصص بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار الزهيري إلى استراتيجية الاتحاد للفترة 2025–2029 التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: توسيع نطاق الحماية التأمينية، ودعم الابتكار التكنولوجي، دمج الاستدامة والحوكمة، وتعزيز الشفافية في السوق التأميني.

وكشف أنه من بين المبادرات الجديدة، إطلاق مبادرة Go Green لتعزيز الاستدامة البيئية، وحملة توعية إعلامية لمدة عامين لتعزيز الثقافة التأمينية، بدعم من صندوق حماية حملة الوثائق.

