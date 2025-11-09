بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

18 حجم الخط

في أحد شوارع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الهادئة عادة، وبالقرب من مستشفى خاص شهير، تجمّع عدد من الأهالي حول مشهد لم يكن مألوفًا، ثلاثة أطفال صغار، أحدهم لا يتجاوز عمره بضعة أشهر، يفترشون الأرض بملابس متسخة ووجوه أنهكها الجوع والخوف.

مشهد صادم سرعان ما تحوّل إلى بلاغ رسمي استنفر أجهزة الأمن في المحافظة.

أول تحرك لأجهزة الأمن بالشرقية

تحرّكت قوة من مركز شرطة الزقازيق على الفور، وبمراجعة كاميرات المراقبة وإجراء التحريات، تم تحديد هوية الأم وضبطها في أحد المناطق القريبة.

فقدت والدتها ووالدها في السجن

وتبيّن أنها سيدة تبلغ من العمر 20 عامًا، فقدت والدتها في طفولتها ويقضي والدها حاليًا عقوبة السجن، لتجد نفسها مسئولة عن ثلاثة أطفال أنجبتهم من شخص كانت متزوجة منه بعقد عرفي - على حد قولها - قبل أن يسرق العقد ويرفض الاعتراف بالأطفال ويهرب خارج المحافظة.

أم في العشرين تترك أطفالها الثلاثة بينهم رضيعة،فيتو

السيدة تفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق

وفي أقوالها أمام جهات التحقيق، قالت الأم بصوت يملؤه الانكسار إنها لا تملك مأوى سوى الشارع، وتضطر إلى ترك أطفالها في الأراضي الزراعية أثناء خروجها للتسوّل لتوفير الطعام لهم، قبل أن تعود إليهم ليلًا لتنام بجوارهم بصحبة شقيقيها المصابين باضطرابات نفسية وابنة خالها، وسط ظروف إنسانية قاسية.

مصدر أمني بالشرقية: نقل الأطفال إلى مكان آمن

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية في تصريحات خاصة إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع البلاغ بأقصى سرعة نظرًا لخطورة الموقف على حياة الأطفال، مضيفًا أنه تم نقل الصغار إلى مكان آمن بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وفتح تحقيق موسّع مع الأم للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب تركها لأطفالها في الطريق العام.

مديرية التضامن الاجتماعي: تم إيداع الأطفال في دار رعاية مؤقتة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تم إيداع الأطفال في دار رعاية مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن لجنة من المتابعة الاجتماعية والطفولة انتقلت فورًا لمعاينة الحالة وتقديم الدعم اللازم.

وأضاف: «الوزارة لا تنظر فقط إلى الجانب القانوني، بل الإنساني أيضًا، وسيتم دراسة حالة الأم لتحديد إمكانية توفير مأوى أو إدماجها ضمن برامج الحماية الاجتماعية».

شهود العيان: مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة الأم المكان برفقة شخصين

وكان عدد من شهود العيان قد تداولوا مقطع فيديو يوثّق لحظة العثور على الأطفال بالقرب من مستشفى صلاح سالم بجوار أحد المطاعم الشهيرة، حيث ظهرت الأم وهي تغادر المكان على متن «توك توك» برفقة شخصين، قبل أن يقوم الأهالي بإطعام الأطفال وإبلاغ الشرطة.

تدخل عاجل من المجلس القومي للطفولة والأمومة

وعلى الفور، وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام.

أم في العشرين تترك أطفالها الثلاثة بينهم رضيعة،فيتو

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أن وحدة حماية الطفل بالمجلس تحركت ميدانيًا بشكل عاجل لدراسة حالة الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة هم: طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، وطفلتان إحداهما تبلغ ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد، وهم أبناء سيدة تزوجت زواجًا عرفيًا من أحد الأشخاص ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه وفقًا لأقوالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.