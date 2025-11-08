الصحة: إنقاذ سيدة حامل من نزيف حاد بعد انفجار بالرحم

السبت 08 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الصحة عن نجاح عدد من العمليات الدقيقة والمعقدة التي أجراها الأطباء في مستشفى أجا المركزي بالدقهلية.

وقالت وزارة الصحة إنه في الحالة الأولى، تمكن الأطباء من استخراج جنين متوفى لسيدة تبلغ من العمر 33 عامًا كانت تعاني من نزيف حاد بالبطن وانفجار بالرحم والمثانة البولية وهي في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل. 

أُجريت العملية بنجاح بعد اتخاذ الإجراءات الطبية الطارئة لوقف النزيف وترميم المثانة مع الحفاظ على الرحم، وغادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة.

 

ضمور بالمخ ومتلازمة “ريت” وتسوّس متقدم بالأسنان

 

كما نجح الفريق الطبي في إجراء حشو 5 ضروس عصب جزئي وخلع 3 ضروس دائمة لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، تعاني من ضمور بالمخ ومتلازمة “ريت” وتسوّس متقدم بالأسنان، وذلك تحت تأثير التخدير الكلي خلال جلسة واحدة استمرت ثلاث ساعات.

وخرجت الطفلة من المستشفى بحالة صحية جيدة بعد متابعة دقيقة من أطباء الأسنان والتخدير.

 

إجراء جراحة لتفريغ نزيف وضغط على المخ لمسن يبلغ من العمر 60 عاما

 

كما شهد المستشفى عملية دقيقة أخرى، حيث تم إجراء جراحة لتفريغ نزيف وضغط على المخ لمسن يبلغ من العمر 60 عامًا، كان يعاني من أعراض تشبه الجلطة في الجانب الأيسر من الجسم. 

وكشفت الأشعة وجود نزيف ضاغط على الفص الأيمن من المخ، إلى جانب تليف بالكبد وتضخم في الطحال. 

وأجريت العملية بنجاح تحت تأثير التخدير الكلي، وتم تفريغ النزيف وتحسن المريض تدريجيًا بعد الجراحة.

وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى نقادة بطوخ

وزير الصحة يترأس اجتماعًا لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لترشيحات الدراسات العليا الطبية

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

