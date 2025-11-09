عمر الرملي ينافس على ذهبية الجودو في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

18 حجم الخط

تأهل عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للجودو، للمباراة النهائية من منافسات وزن 100 كجم، بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصل الرملي إلى الدور النهائي، بعد الفوز في الدور الأول على لاعب كازاخستان باكزان بايتاس، ثم فوز جديد في الدور ربع النهائي على لاعب طاجيكستان جهانشير ماجيكوف، قبل أن يحقق فوزا هاما على اللاعب الإماراتي المجنس كوستوييف جهافار في الدور قبل النهائي.

وكان منتخب الجودو قد حصد برونزيتين خلال مشاركته في منافسات اليوم الأول من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك من خلال يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وتسنيم رشدي في منافسات وزن 57 كجم.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

