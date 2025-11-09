الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر الرملي ينافس على ذهبية الجودو في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

عمر الرملي، فيتو
عمر الرملي، فيتو
18 حجم الخط

 تأهل عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للجودو، للمباراة النهائية من منافسات وزن 100 كجم، بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري. 

ووصل الرملي إلى الدور النهائي، بعد الفوز في الدور الأول على لاعب كازاخستان باكزان بايتاس، ثم فوز جديد في الدور ربع النهائي على لاعب طاجيكستان جهانشير ماجيكوف، قبل أن يحقق فوزا هاما على اللاعب الإماراتي المجنس كوستوييف جهافار في الدور قبل النهائي.

وكان منتخب الجودو قد حصد برونزيتين خلال مشاركته في منافسات اليوم الأول من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك من خلال يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وتسنيم رشدي في منافسات وزن 57 كجم.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر الرملي المنتخب الوطني للجودو دورة ألعاب التضامن الإسلامي التضامن الإسلامي يسري سامي

مواد متعلقة

صفا سليمان لاعبة الجودو تحتل المركز السابع في دورة التضامن الإسلامي

محمد عبده يتأهل لنصف نهائي الجودو في دورة التضامن الإسلامي

الجودو، صفا سليمان تخسر أمام لاعبة أوزبكستان في دورة التضامن الإسلامي

تأهل عبد الرحمن عبد الغني لنصف نهائي الجودو في دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

مكتبة مصر العامة تستعرض أعمال المؤلف المسرحي "نجدي خميس"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية