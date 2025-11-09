الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و430 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

مداهمة أمنية،فيتو
مداهمة أمنية،فيتو
18 حجم الخط

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و30 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و430 تاجر مخدرات بحوزتهم 399 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 133 فردًا محلي الصنع.

باعوا الوهم للمواطنين، ضبط القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الكلاب بالغربية

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 18 ألف مخالفة مرورية وفحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المواد المخدرة النيابة العامة أعمال البلطجة الاتجار في المواد المخدرة إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن البحث الجنائي بمديريات الأمن البلطجة وهاربين من المراقبة هاربين من المراقبة تجارة المخدرات والسرقات جرائم المخدرات والسرقات حيازة المواد المخدرة جرائم تجارة المخدرات

مواد متعلقة

باعوا الوهم للمواطنين، ضبط القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الكلاب بالغربية

مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور فى القاهرة تنتهى فى القسم

إصابة شخصين فى مشاجرة بالشرقية إثر خلافات عائلية

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة فى منطقة الهرم

شاب يدعي تعرضه للسرقة بالخصوص والأمن يكشف حقيقة الواقعة

ضبط سائق توك توك اعتدى على قائد سيارة بالجيزة

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط بسبب خلاف على أرض زراعية

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على بارما 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي ضد وولفرهامبتون سلبيا في الشوط الاول

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

ظاهرة فلكية نادرة، اقتران ثلاثى للقمر يزين سماء الغد

ارتفاع مفاجئ بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

غرفة عمليات مستقبل وطن تستأنف أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

انخفاض السلفات واليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم الأحد في الأسواق

لمدة 5 أيام، الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لتنظيم احتفالية "نيقية.. إيماننا الحي"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية