8 وصفات طبيعية، للتخلص من الهالات السوداء في أسبوع

الهالات السوداء تحت العينين، من أكثر المشكلات الجمالية التي تؤرق النساء، لأنها تمنح الوجه مظهرًا مرهقًا وباهتًا حتى مع استخدام المكياج.

وتتنوع أسباب الهالات السوداء تحت العينين؛ بين قلة النوم، والإجهاد، وسوء التغذية، والجفاف، والعوامل الوراثية.





أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه يمكن تخفيف الهالات السوداء تحت العينين، في أسبوع واحد، وبطرق طبيعية فعالة وآمنة بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية.





وصفات طبيعية تخلصك من الهالات السوداء

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من الهالات السوداء في غضون أسبوع واحد، مع نصائح للعناية اليومية للحفاظ على منطقة تحت العين نضرة ومشرقة.



1. كمادات الشاي الأخضر

يُعدّ الشاي الأخضر من أشهر العلاجات الطبيعية للهالات السوداء بفضل غناه بمضادات الأكسدة والكافيين، اللذين يساعدان على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ.

طريقة الاستخدام:



ضعي كيسين من الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة دقيقة، ثم اتركيهما ليبردا في الثلاجة حوالي 20 دقيقة.

ضعي الأكياس على عينيكِ لمدة 15 دقيقة.

كرّري العملية مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً.

النتيجة: خلال أسبوع ستلاحظين أن اللون الداكن بدأ يتلاشى تدريجيًا، كما ستقل الانتفاخات تحت العينين بشكل ملحوظ.

2. شرائح الخيار الباردة

الخيار من أشهر المكونات التي تُستخدم لتفتيح الهالات، فهو يحتوي على فيتامين C وحمض الكافيك اللذين ينعشان البشرة ويهدئان الالتهابات.

الطريقة:

قطّعي شرائح رفيعة من الخيار وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ضعي شريحتين على كل عين لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

النصيحة: يمكنك استخدام عصير الخيار مع القليل من عصير الليمون لتفتيح إضافي، لكن تجنّبي الليمون إذا كانت بشرتك حساسة.

3. زيت اللوز الحلو وفيتامين E

زيت اللوز غني بالفيتامينات المغذية للبشرة، خصوصًا فيتامين E الذي يساعد على تجديد الخلايا وتفتيح البقع الداكنة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع كبسولة من فيتامين E.

دلّكي المنطقة أسفل العينين بلطف قبل النوم بحركات دائرية.

اتركي المزيج حتى الصباح ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

النتيجة: بعد أسبوع من الاستخدام المنتظم، ستبدو المنطقة تحت العين أكثر إشراقًا وترطيبًا.

4. البطاطس المبشورة

تحتوي البطاطس على إنزيم طبيعي يسمى “الكاتيكولاز” يساعد على تفتيح التصبغات وتوحيد لون البشرة.

الطريقة:

ابشري ثمرة بطاطس صغيرة واعصريها لاستخلاص العصير.

بلّلي قطعتين من القطن بالعصير وضعيهما على الهالات لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

النصيحة: استخدمي هذه الوصفة يوميًا مساءً، وستلاحظين فرقًا واضحًا خلال 5 إلى 7 أيام.

5. جل الألوفيرا (الصبار)

يُعتبر الألوفيرا من أكثر المكونات تهدئة للبشرة الحساسة تحت العين. يحتوي على مضادات أكسدة وإنزيمات تعيد الحيوية للخلايا وتُقلل من التصبغات.

الطريقة:

استخرجي جل الصبار الطازج من ورقة النبات أو استخدمي جل نقي جاهز.

ضعي كمية صغيرة على الهالات ودلّكيها بلطف حتى تمتصها البشرة.

اتركيه نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يمكن تكرار الوصفة مرتين يوميًا للحصول على نتائج أسرع خلال أسبوع واحد فقط.

6. ماء الورد البارد

ماء الورد ينعش البشرة ويُعيد النضارة للعينين، كما يُخفف الهالات الناتجة عن الإجهاد وقلة النوم.

طريقة الاستخدام:

ضعي القليل من ماء الورد في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

بلّلي قطعتين من القطن وضعيهما على عينيكِ المغلقتين لمدة 10 دقائق.

لا حاجة لغسل الوجه بعد ذلك.

نصيحة: يمكنك استخدام ماء الورد يوميًا قبل النوم، فهو آمن جدًا على البشرة الحساسة.

7. خليط الكركم والعسل

الكركم يحتوي على مادة الكركمين المضادة للأكسدة والالتهاب، بينما العسل يرطب ويغذي البشرة. هذا المزيج يعمل على تفتيح لون الجلد حول العين بفاعلية كبيرة.

الطريقة:

امزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ضعي الخليط على الهالات واتركيه 10 دقائق فقط.

امسحيه برفق بقطنة مبللة بالماء الفاتر.

النتيجة: خلال أسبوع من الاستخدام اليومي، ستحصلين على بشرة تحت العين أكثر صفاءً وإشراقًا.

8. الحليب البارد

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يفتح البشرة ويقلل من تصبغها.

الطريقة:

اغمسي قطعتين من القطن في الحليب البارد.

ضعيهما على العينين لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

يفضل تكرارها مرتين يوميًا، خصوصًا في الصباح وقبل النوم، للحصول على نتيجة ملحوظة خلال أسبوع.

وصفات للهالات السوداء، فيتو

نصائح يومية لتسريع النتائج

الوصفات الطبيعية وحدها قد لا تكون كافية إذا لم ترافقها عادات صحية مناسبة. لذلك احرصي على ما يلي:

النوم الكافي: نامي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا لتجنّب الإرهاق الذي يزيد من ظهور الهالات.

شرب الماء بكثرة: الجفاف من أهم أسباب اسمرار منطقة تحت العين. احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

التغذية المتوازنة: تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين C وE والحديد، مثل الحمضيات والمكسرات والخضروات الورقية.

تجنّب فرك العينين: الفرك يسبب تهيج البشرة الرقيقة تحت العين، مما يؤدي إلى اسمرارها.

استخدمي واقي الشمس: ضعي طبقة خفيفة حول العينين لحمايتها من أشعة الشمس الضارة التي تزيد التصبغ.

