من مطبخك، 10 علاجات للبثور وحب الشباب

تتكون البثور وحب الشباب عندما تختلط المادة الدهنية التي تُنتجها البشرة مع خلايا الجلد الميتة وغيرها من الرواسب، مما يؤدي إلى انسداد المسام. وقد تُصاب هذه المسام المسدودة بالبكتيريا، خاصة بكتيريا P.acne، ما يتسبب في ظهور البثور المليئة بالقيح أو الخراجات.

أسباب ظهور حب الشباب

تُعدّ هذه الحالة فرط حساسية في الغدد الدهنية للجلد، وقد تؤدي الهرمونات، والبكتيريا، والالتهابات إلى ظهور حبوب حب الشباب على البشرة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي. كما يمكن أن تساهم العوامل التالية في ظهور هذه الحبوب:

أدوية معينة: مثل بعض أدوية الليثيوم، والستيرويدات، ومضادات الاختلاج.

الملابس الضيقة: قد يؤدي ارتداء حمالات الكتف الضيقة، وحقائب الظهر، وحمالات الصدر ذات الأسلاك، وربطات الشعر إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه.

اضطرابات الغدد الصماء: مثل متلازمة تكيّس المبايض (PCOS)، التي قد تُسبب تحولات هرمونية تؤدي إلى ظهور حب الشباب.

العوامل الوراثية: قد تكون القابلية للإصابة بحب الشباب وراثية.

التدخين: يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب شباب غير نمطي بعد سن المراهقة، والمعروف بـ "حب الشباب للمدخنين". ولا يزال من غير الواضح حاليًا ما إذا كان التدخين الإلكتروني يسبب حب الشباب أم لا.

العلاجات المنزلية لحب الشباب

يمكن للأفراد استخدام بعض العلاجات المنزلية للمساعدة في تحقيق توازن في مستويات دهون البشرة، وتقليل الالتهابات، والقضاء على البكتيريا، ومنع ظهور حب الشباب في المستقبل.

زيت شجرة الشاي: هو مضاد طبيعي للبكتيريا والالتهابات، وقد يقتل بكتيريا P. acnes. كما تساعد خصائصه المضادة للالتهاب في تقليل التورم والاحمرار. وقد وجدت الدراسات أن منتجات زيت شجرة الشاي يمكن أن تُقلل من عدد البثور بسبب قدراته المضادة للميكروبات.

خل التفاح: يُعتبر علاجًا طبيعيًا شائعًا لحب الشباب، فتشير الأبحاث أن حمض الستريك الموجود في خل التفاح قد يساعد في قتل بكتيريا P.acnes عند استخدامه مع علاجات أخرى، كما تشير أبحاث إضافية إلى أن تطبيقه موضعيًا قد يساعد في تقليل ندبات حب الشباب.

زيت الأرجان: لا يسد المسام، ويمكن أن يساعد في تحقيق توازن في إفراز الدهون للبشرة الدهنية وتعزيز ترطيب البشرة الجافة. وقد يُقلل أيضًا من التهاب الجلد ويُخفف من ظهور ندبات حب الشباب.

زيت الجوجوبا: هو مادة شمعية طبيعية تُستخرج من بذور شجيرة الجوجوبا. قد تساعد بعض المركبات الموجودة فيه في تقليل التهاب الجلد والاحمرار والتورم حول البثور.

الصبار (الألوفيرا): مضاد طبيعي للبكتيريا والالتهابات، مما يعني أنه قد يُقلل من ظهور حب الشباب ويمنع تفشيه. ووجدت الدراسات أن عدد البثور والآفات والجلد الجاف تنخفض عند استخدام جل الصبار مع تطبيقات الموجات فوق الصوتية والأقنعة الناعمة.

العسل: تم استخدامه لآلاف السنين لعلاج أمراض الجلد لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيف المسام المسدودة.

الزنك: غالبًا ما يستخدم الزنك لخصائصه المضادة للالتهاب لتقليل بثور حب الشباب والاحمرار. ويمكن للأفراد تناول مكملات الزنك أو استخدام المراهم والكريمات التي تحتوي عليه.

الشاي الأخضر: يحتوي على تركيزات عالية من مجموعة من مضادات الأكسدة تسمى الكاتيكين. كما يحتوي على مركبات قد تساعد في:

تقليل إفراز دهون الجلد.

القضاء على بكتيريا P. acnes.

تقليل الالتهاب.

ووجدت أحد الدراسات انخفاضًا بنسبة 79-89% في الرؤوس البيضاء والسوداء بعد استخدام مستخلص الشاي الأخضر لمدة 8 أسابيع.

إكليل الجبل: يحتوي مستخلص إكليل الجبل على مواد كيميائية ومركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات.

زيت جوز الهند: يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يعني أنه قد يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل الاحمرار والتورم. ونظرًا لتأثيراته المهدئة والمرطبة، فقد يُسرّع من شفاء البثور المفتوحة.

تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب

إلى جانب العلاجات المنزلية، يمكن أن يكون لتغييرات معينة في نمط الحياة تأثير قوي على الحفاظ على صحة الجسم، وتقليل دهون البشرة، والحد من تفشي حب الشباب:

تجنب لمس البثور: لمس البثور يُهيّج الجلد، وقد يُفاقم الحالة، وينشرها إلى مناطق أخرى. كما يمكن أن يُدخل المزيد من البكتيريا إلى المنطقة، مما يسبب المزيد من الالتهاب.

اختيار المنظف المناسب: العديد من أنواع الصابون العادية لها درجة حموضة عالية جدًا ويمكن أن تُهيّج الجلد، مما يزيد من سوء حب الشباب. ويُنصح باختيار منظفات لطيفة لتقليل خطر تفشي حب الشباب وترك البثور لتلتئم.

استخدام منتجات العناية بالبشرة الخالية من الزيوت: قد تسد المنتجات الدهنية المسام، مما يزيد من خطر انسدادها وتفاقم حب الشباب.

الحفاظ على ترطيب الجسم: عندما يكون الجلد جافًا، يمكن أن يُصاب بالتهيج أو التلف، مما يزيد من سوء حب الشباب.

تقليل التوتر: يُدرج التوتر كسبب محتمل لتفشي حب الشباب. إذ يتسبب التوتر في زيادة مستويات هرمون الأندروجين، الذي يُحفز بصيلات الشعر والغدد الدهنية في المسام، مما يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

العلاجات الطبية لحب الشباب

تتوفر العديد من الخيارات العلاجية الطبية، ومعظمها فعّال للغاية، على الرغم من أنها قد تُسبب آثارًا جانبية. يمكن للمرضى التحدث مع طبيب حول ما إذا كانت الأدوية أو الكريمات العلاجية مناسبة لهم، خاصة إذا لم تنجح العلاجات المنزلية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

قد يرغب الأشخاص في التحدث مع طبيبهم إذا كانت بثور حب الشباب:

مؤلمة جدًا.

ملتهبة بشكل متكرر.

عميقة تحت الجلد.

لا تستجيب للعلاج المنزلي.

تغطي مساحة كبيرة من الجلد.

تُسبب ضيقًا نفسيًا.

كما يجب مراجعة الطبيب إذا كان حب الشباب ناتجًا عن أسباب كامنة مثل اختلال في الهرمونات أو استجابة تحسسية، والتي قد تُؤدي إلى حالات أكثر خطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.