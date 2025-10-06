كلها من مطبخك، ماسكات طبيعية للعناية ببشرتك حسب نوعها

ماسكات طبيعية للعناية ببشرتك، في زمن أصبح الجمال الطبيعي عنوانًا للثقة والراحة النفسية، تتجه الكثير من النساء إلى استخدام الماسكات الطبيعية المصنوعة من مكونات المطبخ اليومية بدلًا من المستحضرات الكيميائية.





فهذه المكونات ليست فقط آمنة وغير مكلفة، بل تمد البشرة بما تحتاجه من فيتامينات ومعادن لتحافظ على إشراقها وحيويتها.

ويختلف نوع الماسك باختلاف نوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة.



في هذا التقرير نستعرض أبرز الماسكات الطبيعية التي يمكنكِ تحضيرها بسهولة في المنزل حسب نوع بشرتك، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

أولًا: ماسكات للبشرة الدهنية – التوازن والسيطرة على الإفرازات

البشرة الدهنية تتطلب عناية خاصة للحد من الإفرازات الزائدة للمسام ومنع ظهور الحبوب والرؤوس السوداء. ومن أفضل المكونات التي تساعد على ضبط الزيوت الطبيعية للبشرة هي الليمون، والعسل، ودقيق الشوفان.



ماسكات للبشرة الدهنية



1. ماسك الليمون والعسل

المكونات: ملعقة صغيرة من عصير الليمون + ملعقة من العسل.

الطريقة: امزجي المكونات وضعيها على وجهك لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفي الوجه بماء فاتر.



الفائدة: يعمل الليمون على تنظيف المسام وتعقيم البشرة، بينما يرطب العسل البشرة ويحافظ على نعومتها دون أن يتركها دهنية.

2. ماسك الشوفان والزبادي

المكونات: ملعقة من الشوفان المطحون + ملعقة من الزبادي.

الطريقة: اخلطي المكونين حتى تحصلي على قوام متجانس، ضعيه على الوجه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء البارد.

الفائدة: الشوفان يمتص الزيوت الزائدة ويهدئ الالتهابات، أما الزبادي فيعمل كمقشر لطيف بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك.

3. ماسك الطين الأخضر وماء الورد

المكونات: ملعقة من الطين الأخضر + كمية كافية من ماء الورد لعمل عجينة.

الطريقة: وزّعي الماسك على الوجه واتركيه حتى يجف، ثم اغسليه جيدًا.

الفائدة: الطين الأخضر يوازن إفراز الدهون وينقي البشرة بعمق، بينما ماء الورد يمنحها الانتعاش والرائحة الزكية.

ثانيًا: ماسكات للبشرة الجافة – الترطيب والتغذية العميقة

البشرة الجافة

البشرة الجافة تعاني غالبًا من القشور والخشونة، وتحتاج إلى مكونات غنية بالدهون الطبيعية والفيتامينات مثل الأفوكادو، والزيوت الطبيعية، والعسل.

1. ماسك الأفوكادو والعسل

المكونات: نصف ثمرة أفوكادو مهروسة + ملعقة من العسل.

الطريقة: امزجي المكونين وضعي المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر.

الفائدة: الأفوكادو غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تغذي البشرة بعمق، والعسل يمنحها نعومة وترطيبًا يدوم طويلًا.

2. ماسك زيت الزيتون وصفار البيض

المكونات: صفار بيضة + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بماء دافئ.

الفائدة: صفار البيض يحتوي على بروتينات ودهون مرطبة، وزيت الزيتون يعيد للبشرة مرونتها ولمعانها الطبيعي.

3. ماسك الزبادي والموز

المكونات: نصف موزة مهروسة + ملعقة من الزبادي.

الطريقة: يوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء البارد.

الفائدة: الموز يغذي البشرة بالبوتاسيوم، والزبادي يساعد في تقشير الجلد الجاف بلطف.

ثالثًا: ماسكات للبشرة المختلطة – توازن بين الترطيب والتنظيف

البشرة المختلطة

البشرة المختلطة تُعد الأصعب في العناية لأنها تجمع بين مناطق دهنية وأخرى جافة، لذلك تحتاج إلى مكونات متوازنة مثل الخيار والعسل والشوفان.

1. ماسك الخيار والعسل

المكونات: نصف ثمرة خيار مبشورة + ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: يوضع المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف بماء فاتر.

الفائدة: الخيار يرطب وينعش المناطق الجافة، والعسل يوازن إفراز الزيوت في المناطق الدهنية.

2. ماسك الشوفان والموز

المكونات: ملعقة من الشوفان + نصف موزة مهروسة.

الطريقة: اخلطي المكونات وضعيها على الوجه، واتركيها 10 دقائق قبل الغسل.

الفائدة: يزيل الشوفان الزيوت الزائدة بينما يغذي الموز الخدين الجافين.

3. ماسك الزبادي والكركم

المكونات: ملعقة زبادي + ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

الطريقة: يوضع على الوجه لمدة 10 دقائق فقط، ثم يُغسل بماء فاتر.

الفائدة: الكركم يوازن لون البشرة ويحد من الالتهابات، والزبادي يرطب وينعّم الجلد.

رابعًا: ماسكات للبشرة الحساسة – التهدئة وتقليل الاحمرار

العناية بالبشرة الحساسة

البشرة الحساسة تتفاعل بسرعة مع أي مكون قوي، لذا يجب استخدام مواد طبيعية لطيفة مثل ماء الورد، والشوفان، والعسل.

1. ماسك الشوفان وماء الورد

المكونات: ملعقة من دقيق الشوفان + ملعقتان من ماء الورد.

الطريقة: ضعي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق فقط، ثم اغسليه بلطف.

الفائدة: يهدئ الشوفان الالتهابات ويقلل الاحمرار، بينما يرطب ماء الورد ويمنح إحساسًا بالانتعاش.

2. ماسك العسل والبابونج

المكونات: ملعقة من العسل + ملعقة من شاي البابونج البارد.

الطريقة: يُوضع الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

الفائدة: العسل مضاد طبيعي للبكتيريا، والبابونج يهدئ الجلد ويقلل التهيج.

3. ماسك الخيار والزبادي

المكونات: نصف خيارة مبشورة + ملعقة من الزبادي.

الطريقة: يُوضع المزيج على الوجه ويُترك لمدة 10 دقائق فقط.

الفائدة: الخيار يبرد البشرة، والزبادي يمنحها ترطيبًا ناعمًا دون تهيج.

نصائح عامة لاستخدام الماسكات الطبيعية

اختبري المكونات أولًا على جزء صغير من الجلد لتجنّب الحساسية.

استخدمي الماسك مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

بعد إزالة الماسك، ضعي مرطبًا طبيعيًا مثل زيت جوز الهند أو الألوفيرا.

لا تتركي الماسك لفترة أطول من المحددة حتى لا يسبب جفافًا أو تهيجًا.

احرصي على تنظيف الوجه جيدًا قبل تطبيق أي ماسك لضمان امتصاص الفوائد.

من المطبخ يمكنكِ أن تصنعي صيدلية جمال طبيعية تغنيك عن المستحضرات باهظة الثمن. فكل ما تحتاجه بشرتك موجود حولك: عسل، زبادي، خيار، شوفان، زيت زيتون وغيرها من المكونات التي تجمع بين التغذية، الترطيب، والتنظيف العميق. ومع الانتظام في استخدام هذه الماسكات، ستلاحظين فرقًا حقيقيًا في نضارة بشرتك وتوازنها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.