أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية للكينج.. مصطفي شعبان يفقد الذاكر في مسلسل درش.. ومحمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته

آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد منير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة

يتواجد الكينج محمد منير حاليًا داخل مستشفي دار الفؤاد التخصصى لمتابعة حالته الصحية، بعد أن نصحه الأطباء بالتواجد تحت رعاية طبية بسبب وعكة صحية يمر بها.





تشهد أحداث مسلسل “درش” الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، مساعدة سهر الصايغ له للعثور على أسرته بعد تعرضه لحادث يفقد الذاكرة على إثره.





أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، أسماء الفائزين بمسابقة وليد يوسف للتأليف المسرحي بدورته العاشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.



نزيف دخلي، محمد محمود عبد العزيز يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن تعرض زوجته لأزمة صحية مفاجئة عقب ولادة صعبة، أدت إلى نزيف داخلي استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا، مؤكدًا أنها تمكث حاليًا في العناية المركزة.

نعى الشيخ محمد جبريل، والد الفنان محمد رمضان، مؤكّدًا أنه كان جاره كما كان رجلًا طيّب القلب، حسن المعشر، وعفيف اللسان.



محمد سامي ينشر أول صورة من كواليس "8 طلقات"

يستعد المخرج محمد سامي لـ تقديم أول أعماله الفنية التمثيلية، بعمل يحمل اسم 8 طلقات، ويجسد سامي شخصية طه الإمام، وذلك للعرض في موسم رمضان المقبل 2026 على إحدى المنصات الإلكترونية.



آمال ماهر تعلن زواجها من رجل الأعمال علي محجوب

أعلنت الفنانة آمال ماهر رسميًا زواجها من رجل الأعمال علي محجوب، وذلك بعد أيام من تداول أنباء عن ارتباطهما دون تأكيد أو نفي من الطرفين.





قالت الفنانة شيرين أحمد طارق، بطلة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إن شغفها بالفن بدأ منذ نعومة أظافرها، حين كانت في الثالثة من عمرها فقط، حيث كانت أسرتها تدعم موهبتها الفطرية في الرقص والموسيقى.



آخر تطورات حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

أكدت مصادر مقربة من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لـ«فيتو» أن حالته الصحية شهدت استقرارًا نسبيًا بعد الحادث المروع الذي تعرض له في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أثناء عودته من إحدى الحفلات بمحافظة أسيوط، حيث تم نقله إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم.









