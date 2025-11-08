آمال ماهر تعلن زواجها من رجل الأعمال علي محجوب

18 حجم الخط

أعلنت الفنانة آمال ماهر رسميًا زواجها من رجل الأعمال علي محجوب، وذلك بعد أيام من تداول أنباء عن ارتباطهما دون تأكيد أو نفي من الطرفين.

وجاء الإعلان بطريقة رومانسية عبر موقع إنستجرام، حيث نشرت آمال ماهر مجموعة من الصور الجديدة من جلسة تصوير خاصة بها، ليفاجئها علي محجوب بتعليق قال فيه: "فخور بكِ يا كل شيء بالنسبة لي"، لترد عليه الفنانة برسالة حب قصيرة كتبت فيها: "قلبي.. أحبك".

وبهذا التعليق المتبادل، حسم الثنائي الجدل الدائر مؤخرًا وأعلنا زواجهما بشكل غير مباشر أمام الجمهور ومتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

