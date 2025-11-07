فيلم "صف تاني" لعمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

18 حجم الخط

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركة الفيلم القصير صف تاني للمخرج عمرو عابد في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46، حيث يعرض الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية خارج مسابقة الأفلام القصيرة.

فيلم صف تاني

فيلم صف تاني من بطولة عماد إسماعيل، دعاء حمزة، ابراهيم صلاح، عصام اسماعيل، وهو من تأليف وإخراج عمرو عابد وشارك في الكتابة يمنى خطاب وإنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد.

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

