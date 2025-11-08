محمد سامي ينشر أول صورة من كواليس "8 طلقات"

18 حجم الخط

يستعد المخرج محمد سامي لـ تقديم أول أعماله الفنية التمثيلية، بعمل يحمل اسم 8 طلقات، ويجسد سامي شخصية طه الإمام، وذلك للعرض في موسم رمضان المقبل 2026 على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشر محمد سامي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من كواليس العمل، وكتب عليها، طه الإمام جاهز.. مسلسل 8 طلقات في رمضان 2026.

وكشف محمد سامي عن تعاقده مع السيناريست اللبنانية نادين جابر لكتابة مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم رد كليتي، والذي من المفترض أن يعود به للدراما التليفزيونية بعد تراجعه عن قرار اعتزاله، مشيرًا إلى أنه ما زال يعمل على مسلسله الجديد الذي يحمل اسم مؤقت رد كليتي، ويعود به للدراما التليفزيونية بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.

كان المخرج محمد سامي، أكد أنه سيغير اسم مسلسله الجديد رد كليتي إلى اسمًا أخر، مشيرًا إلى أن المسلسل لن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، كما خمن العديد من الجمهور.

