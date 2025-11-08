آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد منير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة

18 حجم الخط

يتواجد الكينج محمد منير حاليًا داخل مستشفي دار الفؤاد التخصصى لمتابعة حالته الصحية، بعد أن نصحه الأطباء بالتواجد تحت رعاية طبية بسبب وعكة صحية يمر بها.

ويجري محمد منير إشاعة رنين مغناطيسي اليوم بسبب آلم يتعرض له في فقرات الظهر، وعلى أثره سيحدد الأطباء هل سيخضع محمد منير لعملية جراحية أخرى أم لا.

وكان قد أجري محمد منير أمس عددا من الفحوصات الطبية اللازمة له.





مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

وكان قد قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في بيان له، إن الكينج محمد منير بخير وحالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه شعر ببعض الإرهاق والتعب البسيط، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية والاطمئنان على حالته.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن جميع مؤشرات منير الصحية مطمئنة، مؤكدًا أن الفنان الكبير يحظى بمتابعة طبية دقيقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

