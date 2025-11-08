تشابه يثير الجدل، الجمهور يخلط بين نجم المنتخب حمزة عبد الكريم وبطل فيلم «زكي شان»

18 حجم الخط

تصدر لاعب منتخب مصر حمزة عبد الكريم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن ظن عدد كبير من الجمهور أنه هو نفسه الطفل الذي شارك مع النجم أحمد حلمي في فيلم زكي شان عام 2005، وهو الدور الذي قدّمه في الحقيقة الفنان نهاد نور.

القصة بدأت مع انتشار صور حديثة لحمزة عبد الكريم أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني، حيث لاحظ المتابعون تشابهًا كبيرًا بين ملامحه الحالية وملامح الطفل الذي ظهر في الفيلم الكوميدي الشهير، لتنهال التعليقات التي تربط بين الاثنين، ويتحول الأمر إلى موجة من السخرية والحنين في الوقت نفسه على مواقع التواصل.

ورغم أن التشابه بدا لافتًا، فإن الحقيقة أن حمزة عبد الكريم لا علاقة له بالفنان نهاد نور، الذي قدّم شخصية الطفل في فيلم زكي شان منذ نحو عشرين عامًا، وحقق وقتها شهرة كبيرة بفضل تلقائيته وكوميديته إلى جانب أحمد حلمي.

الطريف أن الفنان نهاد نور نفسه علّق على الجدل الدائر بطريقة مرحة عبر حساباته الرسمية، قائلًا:«واضح إن في شبه فعلًا، بس يا جماعة أنا مش اللي في المنتخب».

الواقعة السريعة تحوّلت إلى واحدة من أكثر الموضوعات تداولًا على مواقع التواصل، وأعادت اسم نهاد نور إلى الأضواء بعد سنوات من الغياب، وسط تعليقات من الجمهور تتساءل عن أسباب اختفائه وإمكانية عودته للتمثيل من جديد.

في المقابل، تلقى حمزة عبد الكريم التعليقات بروح طيبة هو الآخر، مؤكدًا سعادته بتفاعل الجمهور، ومشيرًا إلى أنه من محبي السينما المصرية، وخاصة أفلام أحمد حلمي، ما زاد من الطرافة في الموقف.

ورغم أن الأمر بدأ بمزحة، إلا أن الجدل أعاد إلى الأذهان أحد أشهر أفلام الكوميديا في الألفينات، وأعاد أيضًا جمهورًا كاملًا إلى ذكريات مشاهد زكي شان التي لا تزال محفورة في ذاكرة السينما المصرية.

