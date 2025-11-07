أخبار الفن اليوم: محمد منير يتعرض لأزمة صحية.. تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي.. تصريحات مثيرة من أنغام عن السعودية.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

تعرض الفنان محمد منير إلى أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستششفيات الكبرى.



وقال أحمد البنداري مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الكينج نقل إلى المستشفى بسبب إرهاق شديد، مشيرا أنه سيغادر المستشفى اليوم، بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية.

أكدت الفنانة أنغام وجود علاقة استثنائية تربطها بالشعب السعودي منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تقوم على المحبة والتقدير المتبادل.

وقالت أنغام في تصريحات تلفزيونية: "أنا بنت المملكة من زمان، أغني لها وفي بيوتها، وأؤدي باللهجة السعودية منذ طفولتي"، مضيفة أن ارتباطها الفني والإنساني بالمملكة جزء أصيل من مسيرتها الفنية.

نشرت إحدى صديقات فنانة الكيبوب ونجمة فريق بلاك بينك روزي رد فعلها، لحظة إعلان ترشحها لثلاث جوائز جرامي لعام 2026، تضمنت أغنية العام، وتسجيل العام، وأفضل أغنية بوب لفرقة أو ثنائي، وذلك عن أغنيتها “APT” بالتعاون مع النجم العالمي برونو مارس.

وظهرت روزي في الفيديو الذي نشرته صديقتها على صفحتها الرسمية “انستجرام” خلال اتصال هاتفي عبر الفيديو، في حالة من الترقب أثناء إعلان فئة أفضل ثنائي، لتسمع أغنيتها بالحفل وتبدأ بالصراخ ثم البكاء فورا.

كندريك لامار وليدي جاجا الأكثر ترشيحًا في حفل جوائز جرامي لعام 2026

حصل مغني الراب الأسمر كندريك لامار، علي لقب الفنان الأكثر ترشيحًا، في حفل جوائز جرامي هذا العام، بـ 9 ترشيحات.

فيما حصدت ليدي جاجا، علي لقب الفنانة الأكثر ترشيحًا في حفل توزيع جوائز جرامي بـ 7 ترشيحات.

أعلن منذ قليل رسميا، ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026، وذلك من خلال فعالية تبث مباشرة عبر الإنترنت.

جاءت قائمة المرشحين كالتالي:ـ

أفضل ألبوم بوب صوتي

• Justin Bieber – Swag

• Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

• Miley Cyrus – Something Beautiful

• Lady Gaga – Mayhem

• Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

• Justin Bieber – Daisies

• Sabrina Carpenter – Manchild

كشفت “رحلة” مديرة أعمال زوجة إسماعيل الليثي، عن تطورات الحالة الصحية للمطرب، بعد الحادث المروع الذي تعرض له على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من إحياء حفل غنائي.

وقالت مديرة أعمال زوجة إسماعيل الليثي في تصريح خاص لـ"فيتو": إن المطرب مازال في العناية المركزة بالمستشفي حتي الآن تحت إشراف طبي، نظرا لإصابته الكبيرة التي تتطلب متابعة بعناية، إثر الحادث الذي تعرض له.

أعلنت بهية زوجة الفنان شريف عواد عن تعرض ابنتهما شروق لنزيف في المخ، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت بهية أن ابنتهما بدأت تعاني من صداع شديد واضطرابات في الرؤية، ما استدعى نقلها إلى أكثر من مستشفى، قبل أن يتبين في النهاية أنها مصابة بنزيف في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة داخل العناية المركزة منذ نحو أسبوع، مؤكدة أن الأطباء يحاولون السيطرة على النزيف وتحسين حالتها الصحية.

أعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

وكان الفنان قد أعلن وفاة والده عبر حساباته الشخصية، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر، اللهم أسكنه فسيح جناتك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.