ثقافة وفنون

نزيف دخلي، محمد محمود عبد العزيز يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن تعرض زوجته لأزمة صحية مفاجئة عقب ولادة صعبة، أدت إلى نزيف داخلي استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا، مؤكدًا أنها تمكث حاليًا في العناية المركزة.

وكتب محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: “قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم”.

على جانب آخر، علق محمد محمود عبد العزيز  على أزمة الميراث الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفعهم دعوى ضدها بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم.

