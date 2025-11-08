كان يدعو لأبنه بالهداية، محمد جبريل يكشف كواليس حياته مع والد الفنان محمد رمضان

18 حجم الخط

نعى الشيخ محمد جبريل، والد الفنان محمد رمضان، مؤكّدًا أنه كان جاره كما كان رجلًا طيّب القلب، حسن المعشر، وعفيف اللسان.

وقال الشيخ جبريل في تصريحات صحفية: "الحاج رمضان كان جارًا عزيزًا، يصلي معي الفجر دائمًا، ويحب ابنه محمد ويدعو له بالهداية، كان مثالًا للمؤمن الصادق في سلوكه وتعاملاته اليومية".

وأضاف أن الحاج رمضان كان دائمًا يردد أن:"الولد الصالح هو الصدقة الجارية بعد وفاة الوالدين"، مشيرًا إلى أن صلاح الأبناء أعظم ما يتركه الإنسان بعد رحيله.

على الجانب الآخر، كان الفنان محمد رمضان، وجه رسالة شكر إلى كل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة والده الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة 7 نوفمبر 2025.

وقال “رمضان” على حسابه بـ"فيس بوك":" إنا لله وإنا إليه راجعون.. شكرًا جزيلًا لكل من قدم واجب العزاء وواساني في وفاة والدي الحبيب".

كما أكد “رمضان” موعد العزاء قائلًا: "عزاء والدي الحبيب يقام يوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد"، موجهًا رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في والده.

وكان محمد رمضان أعلن وفاة والده، عبر حساباته الشخصية، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر.. اللهم أسكنه فسيح جناتك”.

وفي تدوينة أخرى، كتب محمد رمضان: “بعد فجر النهارده يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا، إنا لله وإنا إليه راجعون (1948- 2025)”.



