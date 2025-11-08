شرم الشيخ للمسرح يعلن الفائزين بجائزة وليد يوسف للتأليف

18 حجم الخط

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، أسماء الفائزين بمسابقة وليد يوسف للتأليف المسرحي بدورته العاشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

مسابقة وليد يوسف للتأليف المسرحي

وجاءت النتائج كالتالي: أولا فرع النصوص الطويلة فازت إسراء محبوب من محافظة القاهرة عن نصها المسرحي «سيليا»، أما فرع النصوص القصيرة: فازت دعاء جمال فهيم من محافظة القاهرة عن نص «رجل يبحث عن نهاية»، وفي فرع نصوص مسرح الطفل: فاز محمد أحمد شاكر من محافظة الإسكندرية عن نص «صندوق الأحلام»، أما فرع نصوص المونودراما: فاز محمد عبد الفتاح محمود من محافظة الإسكندرية عن نص «يوم مثالي».

التأليف المسرحي

وتُعد مسابقة "التأليف المسرحي" واحدة من أبرز مسابقات المهرجان، إذ تمثل منصة حقيقية لاكتشاف ودعم الأصوات الشابة في مجال الكتابة المسرحية، وتشجيعهم على خوض التجربة الإبداعية بثقة وجرأة، وقد أسهمت المسابقة على مدار دوراتها السابقة في تقديم أسماء جديدة إلى الساحة المسرحية، وتحفيزهم على تطوير أدواتهم الفنية والفكرية.

كما أتاحت لهم فرصة تحويل نصوصهم إلى عروض حية تساهم في إثراء الحركة المسرحية المعاصرة، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في رسالة المهرجان نحو دعم الإبداع الشبابي وصناعة جيل جديد من كتّاب المسرح.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام كلًا من: الدكتور سيد عبد الرازق، وهو كاتب مسرحي وشاعر وباحث من محافظة أسيوط، والفنان محمود حمدان، وهو ممثل ومؤلف، والناقدة الدكتورة أميرة الشوادفي.

