السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آخر تطورات حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

حادث إسماعيل الليثي
حادث إسماعيل الليثي
18 حجم الخط

أكدت مصادر مقربة من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لـ«فيتو» أن حالته الصحية شهدت استقرارًا نسبيًا بعد الحادث المروع الذي تعرض له في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أثناء عودته من إحدى الحفلات بمحافظة أسيوط، حيث تم نقله إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المصادر أن الليثي كان قد أصيب بكسور متعددة في الضلوع، وتهتك في الرئة اليمنى، واشتباه في كسر بالجمجمة، بالإضافة إلى كدمات متفرقة في الرأس والصدر، مؤكدين أنه ما زال تحت الملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، وتتم متابعة وظائفه الحيوية بشكل مستمر من قِبل الفريق الطبي.

وأضافت المصادر أن حالته استقرت خلال الساعات الأخيرة بعد تلقيه العلاج اللازم ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرين إلى أن الأطباء فضلوا عدم نقله إلى مستشفى آخر لحين تحسن حالته بشكل أكبر لضمان استقرار المؤشرات الحيوية بالكامل.

وفي السياق نفسه، أكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل أنها تتابع الحالة الصحية للفنان بشكل مستمر، حيث تواصل النقيب مع نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا حسن عبد العزيز الذي أوضح أن النقابة وفرت سريرًا خاصًا للعناية المركزة للفنان، وتتكفل بكافة احتياجاته الطبية حتى تمام شفائه.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«فيتو»:«الحالة مستقرة حاليًا وتحتاج فقط لمتابعة دقيقة خلال الساعات المقبلة، والفنان إسماعيل الليثي يتلقى رعاية طبية كاملة، والنقابة تتابع كل التفاصيل مع أسرته لحظة بلحظة.»

وطلبت نقابة المهن الموسيقية من جمهور ومحبي الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن النقابة لن تدخر جهدًا في تقديم أي دعم طبي أو مادي لحالته حتى يتجاوز هذه الأزمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسماعيل أسيوط استقر الب الشعبي إسماعيل الليثي الراس

مواد متعلقة

انتخابات مجلس النواب 2025، انطلاق التصويت في اليوم الثاني بـ 9 دول عربية وأفريقية وأوروبية

قبل الفاجعة بساعتين، آخر ظهور للمطرب إسماعيل الليثي قبل الحادث المروع (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية