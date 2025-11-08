آخر تطورات حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

18 حجم الخط

أكدت مصادر مقربة من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لـ«فيتو» أن حالته الصحية شهدت استقرارًا نسبيًا بعد الحادث المروع الذي تعرض له في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أثناء عودته من إحدى الحفلات بمحافظة أسيوط، حيث تم نقله إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المصادر أن الليثي كان قد أصيب بكسور متعددة في الضلوع، وتهتك في الرئة اليمنى، واشتباه في كسر بالجمجمة، بالإضافة إلى كدمات متفرقة في الرأس والصدر، مؤكدين أنه ما زال تحت الملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، وتتم متابعة وظائفه الحيوية بشكل مستمر من قِبل الفريق الطبي.

وأضافت المصادر أن حالته استقرت خلال الساعات الأخيرة بعد تلقيه العلاج اللازم ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرين إلى أن الأطباء فضلوا عدم نقله إلى مستشفى آخر لحين تحسن حالته بشكل أكبر لضمان استقرار المؤشرات الحيوية بالكامل.

وفي السياق نفسه، أكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل أنها تتابع الحالة الصحية للفنان بشكل مستمر، حيث تواصل النقيب مع نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا حسن عبد العزيز الذي أوضح أن النقابة وفرت سريرًا خاصًا للعناية المركزة للفنان، وتتكفل بكافة احتياجاته الطبية حتى تمام شفائه.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«فيتو»:«الحالة مستقرة حاليًا وتحتاج فقط لمتابعة دقيقة خلال الساعات المقبلة، والفنان إسماعيل الليثي يتلقى رعاية طبية كاملة، والنقابة تتابع كل التفاصيل مع أسرته لحظة بلحظة.»

وطلبت نقابة المهن الموسيقية من جمهور ومحبي الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن النقابة لن تدخر جهدًا في تقديم أي دعم طبي أو مادي لحالته حتى يتجاوز هذه الأزمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.