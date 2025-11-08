السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

طاقم إماراتي يدير لقاء بيراميدز وسيراميكا في مباراة تحديد ثالث السوبر المصري

الحكم الإماراتي عمر
الحكم الإماراتي عمر محمد آل علي، فيتو
السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات، أسماء حكام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث والمميدالية البرونزية، المقرر إقامتها غدا الأحد.

طاقم حكام إماراتي يدير مباراة بيراميد وسيراميكا 

ويدير مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث طاقم حكام إماراتي بقيادة عمر محمد أل علي.. ويتكون الطاقم كاملا من: 

طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو
طاقم حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، فيتو

يلتقي فريقي بيراميدز وسيراميكا غدا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري المقام حاليا في أبو ظبي. 

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر غدا الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري. 

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.   

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

 

مباراة الأهلي وسيراميكا 

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

وسجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41. 

 

