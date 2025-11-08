السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

يورتشيتش يدفع بمحمود جاد أساسيا أمام سيراميكا في السوبر المصري

يورتشيتش
يورتشيتش
كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن الحارس محمود جاد سيشارك أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا عصر غدا الأحد في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

تصريحات مدرب بيراميدز 

أوضح يورتشيتش أن جاد يعتبر جوهرة جديدة أضيفت إلى مجموعة نادي بيراميدز في ظل ما يمتلكه الحارس من إمكانيات رائعة ورغبة وطموح ووجوده مهم وحافز للنجاح ووجوده مع الشناوي وإكرامي وباقي الشباب فإن مستقبل حراسة المرمى بنادي بيراميدز في أمان لعشر سنوات قادمة.

السوبر المصرى بيراميدز سيراميكا كليوباترا

الجريدة الرسمية