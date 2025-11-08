يورتشيتش يدفع بمحمود جاد أساسيا أمام سيراميكا في السوبر المصري

18 حجم الخط

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن الحارس محمود جاد سيشارك أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا عصر غدا الأحد في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

تصريحات مدرب بيراميدز

أوضح يورتشيتش أن جاد يعتبر جوهرة جديدة أضيفت إلى مجموعة نادي بيراميدز في ظل ما يمتلكه الحارس من إمكانيات رائعة ورغبة وطموح ووجوده مهم وحافز للنجاح ووجوده مع الشناوي وإكرامي وباقي الشباب فإن مستقبل حراسة المرمى بنادي بيراميدز في أمان لعشر سنوات قادمة.

