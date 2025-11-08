السبت 08 نوفمبر 2025
عمرو السولية: طوينا صفحة الأهلي وسنفوز على بيراميدز (صور)

عمرو السولية
عمرو السولية
أكد عمرو السولية لاعب فريق سيراميكا أنهم أغلقوا صفحة الهزيمة من الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري، أن الفريق جاهز تماما لمواجهة بيراميدز.

وتابع السولية خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وسيراميكا أنهم قادرون علي تحقيق الفوز علي بيراميدز دون أي دافع معنوي لأنهم يدركون تماما أهمية تلك المباراة لحصد الترتيب الثالث ببطولة السوبر المصري.

وعن اختيار مروان عثمان لقائمة منتخب مصر أكد أن هذا نجاح لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر المدير الفني.

 

 

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر غدا الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري. 

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.   

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

مباراة الأهلي وسيراميكا 

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

وسجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

