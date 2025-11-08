السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز بالزي الأسود وسيراميكا بالأبيض في السوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

 عقد اليوم الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

 

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا 

 وأقيم الاجتماع باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدي بيراميدز الزي الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما سيرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي سيراميكا في المقابل اللون الأبيض في العنابي، بينما سيرتدي الحارس اللون البرتقالي الكامل.

 

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بأي نتيجة سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز وصاحب المركز الثالث في البطولة.

مثل بيراميدز في الاجتماع التنسيقي، أحمد زاهر مدير الفريق واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وزياد أشرف إداري الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر المصري السوبر المصرى بيراميدز وسيراميكا كلبوباترا راميدز وسيراميكا الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا

مواد متعلقة

الفيحاء يفوز علي الأخدود بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

موعد المؤتمر الصحفي لبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وفنزويلا في مونديال الناشئين

ميسي يزين قائمة الأرجنتين في المباراة الاحتفالية بأنجولا

جمعة مشهور: وافقت على تدريب طلائع الجيش دون تفكير وهو شرف كبير

السوبر المصري، أزمة في سيراميكا بسبب صديق إيجولا

على رأسهم "العقيدي والدوسري"، رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية