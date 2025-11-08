السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

علي ماهر وكابتن سيراميكا يكشفان غدا تفاصيل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري

علي ماهر
علي ماهر
يقام اليوم المؤتمر الصحفي لفريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة بيراميدز  المقرر لها غدا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري المقام حاليا في أبو ظبي بالامارات.

موعد المؤتمر الصحفي لنادي سيراميكا كليوباترا 

ويقام المؤتمر الصحفي لنادي سيراميكا بحضور علي ماهر المدير الفني وكابتن الفريق في الرابعة إلا ربع ويستمر حتى الرابعة وعشر دقائق  علي ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر غدا الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري. 

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.   

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

 

مباراة الأهلي وسيراميكا 

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

وسجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41. 

