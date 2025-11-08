السبت 08 نوفمبر 2025
طاقم حكام تركي لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإمارانية أسماء طاقم حكام مباراة نهائي السوبر المصري بين القطبين الأهلي والزمالك، المحدد إقامتها مساء غد  الأحد  على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات 

طاقم حكام مبارة الأهلي والزمالك

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تركيا وهم:

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري

وتنقل قنوات أون سبورت ودبي وأبو ظبي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

