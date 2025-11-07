الجمعة 07 نوفمبر 2025
رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز
يعقد غدا السبت الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري المقامة في أبو ظبي بالإمارات.

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا 

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا في الثانية عشر ظهرا غدا السبت باستاد آال نهيان بنادي الدوحة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كاس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي وسيراميكا 

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الجريدة الرسمية