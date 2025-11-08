يورتشيتش يتحدث عن مواجهة بيراميدز وسيراميكا في مؤتمر صحفي

18 حجم الخط

يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز استعدادا لمواجهة سيراميكا، والمقرر لها غدا الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري المقام حاليا في أبو ظبي بالامارات.

موعد المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز

يقام المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز بحضور الكرواتي يورتشيتش المدير الفني السماوي وكابتن الفريق في الرابعة والثلث ويستمر حتى الخامسة الا ربع علي ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر غدا الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي وسيراميكا

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وسجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

