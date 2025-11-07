الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد المؤتمر الصحفي لبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

بيراميدز وسيراميكا
بيراميدز وسيراميكا
18 حجم الخط

يقام المؤتمر الصحفي لفريق نادي بيراميدز غدا السبت استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري المقامة في أبو ظبي بالإمارات.

موعد المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز 

ويقام المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز بحضور الكرواتي يورتشيتش المدير الفني السماوي وكابتن الفريق في الرابعة والثلث ويستمر حتى الخامسة الا ربع علي ستاد آل نهيان بنادي الوحدة 

موعد المؤتمر الصحفي لنادي سيراميكا 

ويقام المؤتمر الصحفي لنادي سيراميكا بحضور علي ماهر المدير الفني وكابتن الفريق في الرابعة إلا ربع ويستمر حتى الرابعة وعشر دقائق  علي ستاد آل نهيان بنادي الوحدة 

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي وسيراميكا 

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر المصرى مباراة بيراميدز وسيراميكا بيراميدز يورتشيتش علي ماهر

مواد متعلقة

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وفنزويلا في مونديال الناشئين

ميسي يزين قائمة الأرجنتين في المباراة الاحتفالية بأنجولا

جمعة مشهور: وافقت على تدريب طلائع الجيش دون تفكير وهو شرف كبير

السوبر المصري، أزمة في سيراميكا بسبب صديق إيجولا

على رأسهم "العقيدي والدوسري"، رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب

شتوتجارت يفوز على فينورد 2-0 في الدوري الأوروبي

روما يعود بفوز ثمين أمام جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025-2029

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

موعد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية