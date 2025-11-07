الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الفيحاء يفوز علي الأخدود بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي
18 حجم الخط

فاز فريق الفيحاء علي الأخدود بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

مباراة الفيحاء ضد الأخدود

أحرز ثنائية الفيحاء مبوسي وفاشيون سكالا في الدقيقة 61 و70

واستعاد الفيحاء المباراة توازنه بعد نتائج متباينة في الجولات الماضية، بينما توقف الأخدود عن عروضه القوية 

تشكيل الفيحاء ضد الخلود

وكان فريق الفيحاء خاض مباراة الأخدود بتشكيل مكون من: أورلاندو موسكيرا، كريس سمولينغ، ميكيل فيلانويفا، محمد البقعاوي، أحمد بامسعود، ألفا سيميدو، نواف الحارثي، ياسين بن زيه، جيسون ريميسيرو، فاشون ساكالا، سيلفر غانفولا.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الفيحاء قبل المباراة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط فيما يحتل فريق الأخدود المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري روشن السعودي مباراة الفيحاء ضد الأخدود الاخدود الفيحاء

مواد متعلقة

موعد المؤتمر الصحفي لبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وفنزويلا في مونديال الناشئين

ميسي يزين قائمة الأرجنتين في المباراة الاحتفالية بأنجولا

جمعة مشهور: وافقت على تدريب طلائع الجيش دون تفكير وهو شرف كبير

السوبر المصري، أزمة في سيراميكا بسبب صديق إيجولا

على رأسهم "العقيدي والدوسري"، رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب

شتوتجارت يفوز على فينورد 2-0 في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محمد سلامة رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بالتزكية

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

أنغام: أنا بنت السعودية وعلاقة حب وفن تربطني بشعبها

التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

علي مخيمر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ركيزة في تجديد الخطاب الديني

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية