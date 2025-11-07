الفيحاء يفوز علي الأخدود بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

18 حجم الخط

فاز فريق الفيحاء علي الأخدود بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

مباراة الفيحاء ضد الأخدود

أحرز ثنائية الفيحاء مبوسي وفاشيون سكالا في الدقيقة 61 و70

واستعاد الفيحاء المباراة توازنه بعد نتائج متباينة في الجولات الماضية، بينما توقف الأخدود عن عروضه القوية

تشكيل الفيحاء ضد الخلود

وكان فريق الفيحاء خاض مباراة الأخدود بتشكيل مكون من: أورلاندو موسكيرا، كريس سمولينغ، ميكيل فيلانويفا، محمد البقعاوي، أحمد بامسعود، ألفا سيميدو، نواف الحارثي، ياسين بن زيه، جيسون ريميسيرو، فاشون ساكالا، سيلفر غانفولا.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الفيحاء قبل المباراة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط فيما يحتل فريق الأخدود المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.