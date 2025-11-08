السبت 08 نوفمبر 2025
مواعيد التدريب الختامي لبيراميدز وسيراميكا على استاد ال نهيان

يستضيف استاد ال نهيان بنادي الوحدة اليوم السبت، التدريب الختامي لفريقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز  المقرر لها غدا الاحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري المقام حاليا في أبو ظبي بالامارات.

موعد المران الختامي لنادي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا 

ويؤدي فريق نادي سيراميكا مرانه الختامي في الخامسة مساء اليوم السبت علي أن يستمر لمدة ساعة علي ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، أما بيراميدز فيبدأ مرانه الختامي علي ستاد ال نهيان في السادسة والنصف مساء اليوم ويستمر حتي السابعة والنصف.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر غدا الأحد 9 نوفمبر في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري. 

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.   

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

 

مباراة الأهلي وسيراميكا 

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري

وسجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41. 

