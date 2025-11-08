ضبط 64 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و110 آلاف مخالفة مرورية

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، وأسفرت حملاتها خلال ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 110096 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1294 سائقًا تبين إيجابية 59 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

نتائج الحملات بالطريق الدائري الإقليمي

كما واصلت الحملات المرورية والإنضباطية أعمالها على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 785 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها تحميل ركاب زائد، مخالفة شروط التراخيص، وعدم الالتزام بأمن ومتانة المركبات. وتم فحص 97 سائقًا تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكمًا، مع التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

