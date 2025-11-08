السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بالبحيرة

ضبط القائمين على
ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل، من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بالبحيرة.

 أكدت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 21 شخصًا من مالكي ومديري شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنشاط إجرامي في نطاق محافظة البحيرة، حيث قاموا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهم: جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر، عقود اتفاق عمل بالخارج، إعلانات خاصة بالشركات، عدد من دفاتر استلام النقدية، عدد من الأكلاشيهات، 5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة مركزية، احتوت على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب على المواطنين شركات غير مرخصة تسفير العمالة للخارج ضبط المتهمين البحيرة وزارة الداخلية جرائم الاحتيال مواقع التواصل الاجتماعي القانون المصري

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

ضبط قائد دراجة نارية اصطدم وأتلف سيارة سيدة في المنوفية (فيديو)

القبض على صاحب شركة لطمسه لوحات سيارته بالدقهلية

القبض على 4 سائقين ميكروباص بموكب زفاف بتهمة تعطيل حركة المرور في الفيوم

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة المخدرات بالغربية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عامل وشقيق طليقته بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عاطل يحمل سلاحا ويسير خلف الأطفال بسوهاج

قرعة الحج 2026.. كل ما تريد معرفته عن التكاليف والمستندات المطلوبة من الفائزين ومواعيد سداد الرسوم.. وهذه تعليمات هامة يجب على الحجاج الالتزام بها

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية