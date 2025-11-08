18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل، من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بالبحيرة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 21 شخصًا من مالكي ومديري شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنشاط إجرامي في نطاق محافظة البحيرة، حيث قاموا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهم: جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر، عقود اتفاق عمل بالخارج، إعلانات خاصة بالشركات، عدد من دفاتر استلام النقدية، عدد من الأكلاشيهات، 5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة مركزية، احتوت على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

