ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، بينهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

كما تم ضبط 19 حدثًا معرضين للخطر، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

