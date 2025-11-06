الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظات

تعليم الفيوم يكرم عضو الفريق المصري الفائز ببطولة العالم في الطائرة جلوس

كرم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الخميس، نجم منتخب مصر الكرة الطائرة جلوس حسام مسعود إسماعيل، الإداري بمدرسة صلاح سالم الثانوية العامة بنين بإدارة شرق الفيوم التعليمية، بعد مشاركته مع المنتخب القومي المصري الذي تُوّج ببطولة كأس العالم 2025. 

انجازات الفريق المصري في البطولة

وأُقيمت البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر 2025، وتُوج المنتخب المصري بلقب كأس العالم لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم، بعد فوزه المستحق على منتخب البرازيل في المباراة النهائية.  

يذكر أن  ثلاثة من نجوم المنتخب المصري توجوا بجوائز فردية، ما يؤكد تفوقهم الجماعي والفردي، فقد فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، هشام صلاح الدين (قائد الفريق)، وأفضل مُعد في البطولة، محمد الحناوي، وأفضل إرسال في البطولة، السيد موسى. 

اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب الكرة الطائرة جلوس بلقب كأس العالم

استقبال رسمي وشعبي لمنتخب الكرة الطائرة جلوس بمطار القاهرة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أن هذا الإنجاز يعكس إرادة ذوي الهمم وقدرتهم على تمثيل مصر في المحافل الدولية بكل فخر. 

الجريدة الرسمية