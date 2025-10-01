الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

مياه الفيوم: محطة الريان تستوفي متطلبات شهادة (TSM) الدولية

محطة مياه الريان،
محطة مياه الريان، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن محطة مياه الريان المرشحة بمركز يوسف الصديق، استوفت متطلبات الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، وهي شهادة دولية تعكس كفاءة تشغيل المحطة والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، جاء ذلك خلال الزيارة التفتيشية التي شملت عناصر الموارد البشرية، التشغيل، الصيانة، والسلامة والصحة المهنية بالمحطة.

استمرار مشروعات التطوير

وتعمل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، علي توفير مياه شرب آمنة ومستدامة لجميع المواطنين، وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات الفنية والتقنية في التشغيل والصيانة، ضمن استراتيجيتها لتطوير وتحديث المحطات بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، ومازال هناك مشروعات تطويرية لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق الاستدامة الفنية، بما يحفظ حق الأجيال القادمة في الحصول على مياه صحية آمنة.

مياه الفيوم تدرس إدخال تكنولوجيا جديدة للمعالجة

تكريم العاملين بقطاع الجودة في شركة مياه الفيوم لحصولهم علي المركز الأول

وشهدت المحطة خلال التقييم تطبيقًا دقيقًا لمعايير الإدارة الفنية المستدامة التي تضمن استمرارية الأعمال، وسلامة المياه من المصدر وحتى وصولها للمستهلك، مع التركيز على جودة المياه، كفاءة التشغيل، السلامة والصحة المهنية، والحد من الفاقد الطاقي.

