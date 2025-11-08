انطلاق الأسبوع الـ 39 لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر" بالإسماعيلية

18 حجم الخط

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، في الخامسة مساء اليوم السبت، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي ال39 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 15 من نوفمبر الجاري.

عدد الأطفال المشاركين بالفاعليات

يشارك في الأسبوع 160 طفلا يمثلون محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال القاهرة، في برنامج حافل بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء والزيارات الميدانية، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة.

أبرز فاعليات الأسبوع

يتضمن الأسبوع الذى تستضيفه محافظة الإسماعيلية مجموعة من الورش الأدبية والفنية، من بينها ورشة كتابة السيناريو التي يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة كتابة وإلقاء الشعر التي ينفذها الشاعر سعيد شحاتة. وفي مجال الفنون التشكيلية.

كما تُقام ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل، وورشة الجداريات للفنانة فاطمة التمساح والفنان أشرف عبد الرحيم، وورشة "مصر الحضارة" للمدربة سهام إسماعيل.

إقامة ورش حرفية

و يشمل البرنامج عددا من الورش الحرفية والتراثية، منها ورشة تعليم الأركت الخشبي للمدرب حسني إبراهيم، وورشة تعليم الشنط بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة فن الخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة إعادة التدوير للمدربة إيمان نوح. وفي مجال فنون الأداء، تقام ورشة المسرح للمخرج محمد حامد، وورشة الموسيقى والغناء التي يقدمها الدكتور وائل عوض، وورشة فن الأراجوز للفنان محمد عبد الفتاح.

كما يتضمن الأسبوع تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي أحد أقدم مساجد المدينة، إلى جانب إقامة يوم رياضي ترفيهي للأطفال المشاركين.

يقام الأسبوع الثقافي تحت إشراف د. بدوي مبروك المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للأطفال، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي تنفيذه في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين.

