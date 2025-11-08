السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق الأسبوع الـ 39 لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر" بالإسماعيلية

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر
18 حجم الخط

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، في الخامسة مساء اليوم السبت، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي ال39 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 15 من نوفمبر الجاري. 

جامعة القناة تنظم قافلة توعوية بالقنطرة غرب الإسماعيلية

بحضور ماري جمال مرشحة "القائمة الوطنية"، مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن بالإسماعيلية (صور)

عدد الأطفال المشاركين بالفاعليات 

يشارك في الأسبوع 160 طفلا يمثلون محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال القاهرة، في برنامج حافل بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء والزيارات الميدانية، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة.

أبرز فاعليات الأسبوع  

يتضمن الأسبوع الذى تستضيفه محافظة الإسماعيلية مجموعة من الورش الأدبية والفنية، من بينها ورشة كتابة السيناريو التي يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة كتابة وإلقاء الشعر التي ينفذها الشاعر سعيد شحاتة. وفي مجال الفنون التشكيلية. 

كما تُقام ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل، وورشة الجداريات للفنانة فاطمة التمساح والفنان أشرف عبد الرحيم، وورشة "مصر الحضارة" للمدربة سهام إسماعيل. 

إقامة ورش حرفية 

و يشمل البرنامج عددا من الورش الحرفية والتراثية، منها ورشة تعليم الأركت الخشبي للمدرب حسني إبراهيم، وورشة تعليم الشنط بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة فن الخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة إعادة التدوير للمدربة إيمان نوح. وفي مجال فنون الأداء، تقام ورشة المسرح للمخرج محمد حامد، وورشة الموسيقى والغناء التي يقدمها الدكتور وائل عوض، وورشة فن الأراجوز للفنان محمد عبد الفتاح. 

كما يتضمن الأسبوع تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي أحد أقدم مساجد المدينة، إلى جانب إقامة يوم رياضي ترفيهي للأطفال المشاركين. 

يقام الأسبوع الثقافي تحت إشراف د. بدوي مبروك المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للأطفال، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي تنفيذه في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الاسبوع الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة المحافظات الحدودية ثقافة الاسماعيلية قصر ثقافة الاسماعيلية مشروع أهل مصر مشروعات وزارة الثقافة

مواد متعلقة

بحضور ماري جمال مرشحة "القائمة الوطنية"، مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن بالإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تنظم قافلة توعوية بالقنطرة غرب الإسماعيلية

فريق من الرعاية الصحية يفاجئ مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يكرم رئيسي تلفزيون وإذاعة القنال لبلوغهم سن التقاعد

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية