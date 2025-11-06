محافظ الإسماعيلية يكرم رئيسي تلفزيون وإذاعة القنال لبلوغهم سن التقاعد

18 حجم الخط

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة لترقيتهم، بجانب تكريم رئيس تليفزيون القنال ورئيسة إذاعة القنال لبلوغهم سن التقاعد.

منح القيادات المحلية بالإسماعيلية شهادات تقدير

حيث منح "أكرم" شهادة تقدير ودرعًا تذكاريًّا للواء محمود شبايك "رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق"؛ لتعينه سكرتير عام مساعد لمحافظة شمال سيناء، العميد وائل حمزة "رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية"؛ لتعينه رئيسًا لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، والدكتور محمد شطا "وكيل وزارة الزراعة"؛ لتعينه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المديريات وتوابعها بوزارة الزراعة.

جانب من التكريم، فيتو

كما كرم محافظ الإسماعيلية، إبراهيم سلامة رئيس تلفزيون القنال، والدكتورة سحر سالم رئيس إذاعة القناة، لبلوغهم سن التقاعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.