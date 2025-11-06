الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يكرم رئيسي تلفزيون وإذاعة القنال لبلوغهم سن التقاعد

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يكرم رئيسي تلفزيون وإذاعة القنال
كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة لترقيتهم، بجانب تكريم رئيس تليفزيون القنال ورئيسة إذاعة القنال لبلوغهم سن التقاعد. 

منح القيادات المحلية بالإسماعيلية شهادات تقدير 

حيث منح "أكرم" شهادة تقدير ودرعًا تذكاريًّا للواء محمود شبايك "رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق"؛ لتعينه سكرتير عام مساعد لمحافظة شمال سيناء، العميد وائل حمزة "رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية"؛ لتعينه رئيسًا لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، والدكتور محمد شطا "وكيل وزارة الزراعة"؛ لتعينه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المديريات وتوابعها بوزارة الزراعة. 

 

جانب من التكريم، فيتو

كما كرم محافظ الإسماعيلية، إبراهيم سلامة رئيس تلفزيون القنال، والدكتورة سحر سالم رئيس إذاعة القناة، لبلوغهم سن التقاعد. 

