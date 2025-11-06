الصحة: فتح باب تسجيل الرغبات لحركة تكليف الأطباء دفعة سبتمبر 2025

الخميس 06 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع شئون المهن الطبية  الإدارة العامة لشئون التكليف، فتح باب تسجيل الرغبات في حركة تكليف الأطباء دفعة سبتمبر 2025 (التكليف بتخصص)، خلال الفترة من 6 نوفمبر 2025 وحتى 20 نوفمبر 2025.

توزيع الأطباء سيتم وفقًا لاحتياجات الجهات المختلفة

وأوضحت الوزارة أن توزيع الأطباء سيتم وفقًا لاحتياجات الجهات المختلفة وليس وفقًا للرغبات الفردية، حيث يُسمح للطبيب باختيار رغبته فقط داخل نطاق المحافظة التي تم قيده بها.

وأكدت وزارة الصحة أن التكليف يتم على المستشفيات التابعة لمديريات الشؤون الصحية، ولا يوجد تكليف على جهات خارجية، كما لا يجوز للطبيب المكلف التقدم بطلب نيابة قبل مرور عام من العمل الفعلي.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة الطبيب في تغيير التخصص، فيمكنه التقديم في حركة النيابات بعد مرور عام من تاريخ استلام العمل، على أن يتم تعديل محل السكن بعد عام ونصف من العمل الفعلي.

لا يسمح بإعادة الإعارة أو التقديم للجامعات إلا بعد عام فعلي من استلام العمل

كما أوضحت الوزارة أنه لا يسمح بإعادة الإعارة أو التقديم للجامعات إلا بعد عام فعلي من استلام العمل، مضيفةً أنه يمكن التقديم للترشيح الوزاري في أول حركة بعد صدور قرار التكليف مباشرة.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد فرق بين التكليف الثاني والتكليف المركزي، حيث يمكن للأطباء التقدم للترشيح الوزاري في أقرب حركة بعد مرور عام من العمل، كما يسمح للأطباء بالترشيح للزمالة المصرية وفقًا لشروط القبول.

نائب وزير الصحة: 82% من السيدات يفضلن المباعدة بين الولادتين من 3 إلى 5 سنوات

"الصحة" تطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25

وشددت وزارة الصحة أن الطبيب الذي يتقدم لحركة النيابات وينهي فترة النيابة، يعود إلى جهة تكليفه الأصلية بالتخصص الجديد الذي حصل عليه.

