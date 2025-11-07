الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق من الرعاية الصحية يفاجئ مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

شهد مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، جولة مسائية مفاجئة من وفد مشكل من قيادات هيئة، برئاسة الدكتور أحمد البرعي مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي. 

حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة دهس طالب الإسماعيلية

بحضور مرشحة القائمة الوطنية، مؤتمر حاشد لحماة الوطن بالإسماعيلية (فيديو وصور)

تفقد أقسام المستشفى 

وخلال الجولة، تفقد "البرعي" عددًا من الأقسام الحيوية بمستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية، شملت الطوارئ، الداخلي، العناية، الأشعة، والمخازن، حيث تم الاطلاع على انتظام سير العمل، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، ومدى الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وسلامة المرضى. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة تنفيذ البروتوكولات 

كما تابع الدكتور "البرعي" تنفيذ البروتوكولات العلاجية المحدثة المعتمدة من الهيئة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب مراجعة كفاءة الخدمات التمريضية ومستوى رضا المرضى عن الخدمة المقدمة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وعقد "البرعي" في ختام الزيارة اجتمع مع فريق الإشراف والإدارات الفنية بالمستشفى، لبحث أبرز التحديات الميدانية والحلول المقترحة لتعزيز الأداء واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية مستشفى فايد التخصصى

مواد متعلقة

بحضور مرشحة القائمة الوطنية، مؤتمر حاشد لحماة الوطن بالإسماعيلية (فيديو وصور)

تنفيذ 41 حالة تعد بمركزي أبو صوير والقنطرة غرب بالإسماعيلية

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعية وزيارات منزلية للرائدات الريفيات

تجديد حبس الطفل المتهم بقتل زميله في المدرسة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

المزيد
الجريدة الرسمية