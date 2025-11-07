فريق من الرعاية الصحية يفاجئ مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شهد مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، جولة مسائية مفاجئة من وفد مشكل من قيادات هيئة، برئاسة الدكتور أحمد البرعي مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي.

تفقد أقسام المستشفى

وخلال الجولة، تفقد "البرعي" عددًا من الأقسام الحيوية بمستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية، شملت الطوارئ، الداخلي، العناية، الأشعة، والمخازن، حيث تم الاطلاع على انتظام سير العمل، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، ومدى الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وسلامة المرضى.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة تنفيذ البروتوكولات

كما تابع الدكتور "البرعي" تنفيذ البروتوكولات العلاجية المحدثة المعتمدة من الهيئة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب مراجعة كفاءة الخدمات التمريضية ومستوى رضا المرضى عن الخدمة المقدمة.

جانب من الجولة، فيتو

وعقد "البرعي" في ختام الزيارة اجتمع مع فريق الإشراف والإدارات الفنية بالمستشفى، لبحث أبرز التحديات الميدانية والحلول المقترحة لتعزيز الأداء واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

