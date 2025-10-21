أطعمة تحفز هرمونات السعادة طبيعيا وتحسن المزاج

أطعمة تحفّز هرمونات السعادة، في ظلّ الضغوط اليومية والتوتر المستمر الذي يعيشه الكثيرون، أصبح البحث عن السعادة والراحة النفسية هدفًا أساسيًا. ولأنّ الطعام لا يمنحنا فقط الطاقة الجسدية، بل يؤثر بشكل مباشر في كيمياء الدماغ والمزاج العام.

فقد أثبتت الدراسات أن بعض الأطعمة تساهم في رفع هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين والأوكسيتوسين والإندورفين، وهي الهرمونات المسؤولة عن الإحساس بالراحة والفرح والهدوء.





أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن المزاج الجيد لا يأتي فقط من العوامل النفسية والاجتماعية، بل أيضًا من العادات الغذائية اليومية. فاختيار الأطعمة الغنية بالعناصر المحفّزة لهرمونات السعادة يساعد في بناء توازن نفسي طبيعي بعيدًا عن المنبّهات أو المكمّلات.





أطعمة تحفز هرمونات السعادة وتحسن مزاجك

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز الأطعمة التي تساعد على تحفيز هذه الهرمونات طبيعيًا وتحسين الحالة المزاجية.



1. الشوكولاتة الداكنة: سحر المزاج الجيد

تُعدّ الشوكولاتة الداكنة واحدة من أكثر الأطعمة ارتباطًا بالسعادة، وذلك لأنها تحتوي على مركبات طبيعية تحفّز إفراز السيروتونين والدوبامين في الدماغ. كما أن مذاقها الغني واللذيذ يبعث على الراحة النفسية، ويخفّف من التوتر والقلق.

تحتوي الشوكولاتة أيضًا على مادة الـ ثيوبرومين والكافيين بنسب معتدلة، وهما يساعدان في تحسين التركيز وتنشيط الطاقة الذهنية. ويُفضل تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو تتجاوز 70% للاستفادة من مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تحمي الخلايا العصبية وتحافظ على صحة الدماغ.



2. الأسماك الدهنية: غذاء الدماغ والمزاج

من أبرز الأطعمة التي ترفع المزاج الأسماك الدهنية مثل السلمون، السردين، الماكريل، والتونة. فهي غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تلعب دورًا أساسيًا في تحسين وظائف الدماغ وتنظيم المزاج.

تشير الأبحاث إلى أنّ الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، لأن الأوميغا-3 تسهم في زيادة إفراز السيروتونين والدوبامين وتقلّل الالتهابات العصبية التي قد تؤثر على الحالة النفسية.

للحصول على الفائدة الكاملة، يُنصح بتناول وجبتين من الأسماك أسبوعيًا، ويفضّل طهيها بطريقة الشوي أو الطهي بالبخار بدل القلي للحفاظ على قيمتها الغذائية.

3. الموز: فاكهة السعادة اليومية

الموز من الأطعمة المثالية لرفع المعنويات خلال اليوم، إذ يحتوي على فيتامين B6 اللازم لإنتاج السيروتونين في الجسم، إضافةً إلى عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على توازن السوائل والأعصاب.

كما يحتوي الموز على كمية من التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الدماغ إلى سيروتونين، ما يفسر الإحساس الفوري بالراحة بعد تناوله. يمكن إضافته إلى العصائر أو تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات للحفاظ على مستوى الطاقة والمزاج الإيجابي.

4. المكسرات والبذور: طاقة وسعادة في قبضة يد

اللوز، الجوز، الفستق، وبذور الكتان واليقطين، كلها مصادر غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة الأعصاب وتنظيم المزاج.

يساعد المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل الشعور بالقلق، كما أن الجوز يُعد من الأطعمة التي تحفّز إفراز الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، مما ينعكس إيجابًا على المزاج العام.

تناول حفنة من المكسرات يوميًا يمد الجسم بالدهون الصحية ويمنح شعورًا بالشبع والراحة النفسية في آنٍ واحد.

أطعمة لمزاجك وراحتك النفسية

5. الشوفان والحبوب الكاملة: توازن واستقرار نفسي

تعمل الحبوب الكاملة مثل الشوفان، الكينوا، والأرز البني على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ما يمنع تقلبات المزاج الناتجة عن انخفاض الجلوكوز.

كما تحتوي على فيتامينات B1 وB6 التي تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وتساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد اليومي.

يفضّل تناول الشوفان في وجبة الإفطار مع القليل من العسل والموز للحصول على جرعة مزدوجة من الطاقة والسعادة.

6. الخضروات الورقية الخضراء: مهدّئ طبيعي للأعصاب

الخضروات مثل السبانخ، الجرجير، البروكلي، والبقدونس غنية بحمض الفوليك (فيتامين B9) الذي يشارك في إنتاج السيروتونين في الدماغ.

نقص حمض الفوليك مرتبط بالاكتئاب وضعف الطاقة الذهنية، لذلك فإن إدخال الخضروات الورقية إلى النظام الغذائي اليومي يُحسن المزاج والقدرة على التركيز.

كما أن هذه الخضروات تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهاب وحماية خلايا الدماغ من التلف.

7. العسل الطبيعي: حلاوة ترفع المعنويات

العسل الطبيعي لا يمنح الجسم الطاقة فقط، بل يساعد على زيادة إنتاج الإندورفين، وهو الهرمون الذي يُعرف بهرمون السعادة الفورية.

يُفضل تناول ملعقة صغيرة من العسل صباحًا على الريق أو إضافته إلى كوب الحليب الدافئ أو الشاي بالأعشاب. كما أنه بديل صحي للسكر الصناعي الذي يؤدي إلى اضطرابات في المزاج والطاقة.

8. الزبادي والمنتجات المخمّرة: أمعاء سعيدة تعني مزاجًا سعيدًا

العلاقة بين الأمعاء والمخ قوية جدًا، إذ يُنتج أكثر من 90% من السيروتونين في الأمعاء. لذلك فإن الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة من خلال تناول الزبادي الطبيعي والكفير والمخللات الطبيعية يساعد على تحسين المزاج.

تعمل البروبيوتيك الموجودة في هذه الأطعمة على تعزيز الهضم وتقوية المناعة وتقليل الالتهابات التي تؤثر على الحالة النفسية.

9. التوت والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

الفراولة، العنب البري، التوت الأسود، والكرز من أكثر الفواكه التي تحسّن المزاج بفضل احتوائها على مضادات أكسدة تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

كما أن تناولها بانتظام يساهم في تقليل أعراض القلق وتحسين جودة النوم، وهو ما ينعكس مباشرة على الشعور بالراحة والهدوء الداخلي.

10. الماء: العنصر المنسي في تحسين المزاج

قلة شرب الماء تؤدي إلى الإرهاق والتوتر وضعف التركيز. فالجفاف البسيط يمكن أن يسبب تقلبات في المزاج والشعور بالانزعاج.

لذلك يُنصح بشرب 8 أكواب يوميًا على الأقل للحفاظ على ترطيب الجسم والمخ، وضمان عمل الهرمونات العصبية بشكل متوازن.

ولتحقيق أفضل النتائج، تنصح الدكتورة مروة، بتناول هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متنوع، مع ممارسة الرياضة الخفيفة، والنوم الكافي، والتعرض لأشعة الشمس، لأن السعادة — ببساطة — تبدأ من داخل أجسامنا قبل عقولنا.

