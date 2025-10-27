الإثنين 27 أكتوبر 2025
هرمونات تنقذك من الاكتئاب، كيف تفعّلينها طبيعيًا يوميًا؟

هرمونات تنقذك من الاكتئاب، في خضم الحياة السريعة وضغوطها المتزايدة، أصبح الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا حول العالم، حتى بين النساء اللاتي يبدون قويات من الخارج لكنهن يشعرن داخليًا بالإرهاق، وفقدان الحماس، واللامبالاة.
 

هرمون السعادة، 7 أطعمة تعزز سيروتونين الدماغ

أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات


ما لا تعرفه كثير من النساء أن وراء الشعور بالسعادة أو الحزن شبكة معقدة من الهرمونات والناقلات العصبية، تعمل بتناغم داخل الجسم، وأي خلل فيها يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات المزاج. 

لكن الخبر السار هو أن هذه “الهرمونات المنقذة” يمكن تنشيطها طبيعيًا، دون الحاجة إلى أدوية، من خلال عادات بسيطة يومية تعيد التوازن الكيميائي للمخ وتنعش النفس.
 


كيف تفعلين هرمونات السعادة طبيعيًا

في هذا التقرير نستعرض أهم الهرمونات المسؤولة عن السعادة، وكيف يمكنك تفعيلها بشكل طبيعي لتحمي نفسك من الاكتئاب، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

1. السيروتونين: مفتاح الهدوء والرضا

يُعرف السيروتونين بهرمون السعادة والصفاء الذهني، إذ يلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج والنوم والشهية وحتى التركيز.

 انخفاض مستواه يرتبط مباشرة بمشاعر الاكتئاب والقلق.
ولرفع مستواه طبيعيًا، لا تحتاجين إلى حلول معقدة، بل إلى خطوات بسيطة مثل:

المشي في ضوء الشمس: التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة 15 إلى 30 دقيقة يعزز إنتاج السيروتونين في الدماغ.

الأطعمة الغنية بالتريبتوفان: مثل الموز، والبيض، والشوفان، والمكسرات، والأسماك، حيث يساعد هذا الحمض الأميني الجسم على إنتاج السيروتونين.

التأمل والتنفس العميق: ممارسات الهدوء العقلي مثل اليوغا أو التنفس البطيء ترفع السيروتونين وتمنح شعورًا بالسلام الداخلي.

العطاء والمشاركة الاجتماعية: عندما تتبادلين الدعم مع الآخرين أو تقومين بعمل خير، يزداد إنتاج السيروتونين تلقائيًا.

 

2. الدوبامين: شرارة الحماس والإنجاز

يُطلق عليه “هرمون المكافأة”، لأنه المسؤول عن الشعور بالرضا عند تحقيق هدف أو إنجاز مهمة صغيرة. انخفاضه يؤدي إلى الشعور بالملل، وفقدان الحافز، والرغبة في الانسحاب من الأنشطة.
يمكنك تحفيز إفراز الدوبامين من خلال:

تحديد أهداف صغيرة وتحقيقها: تقسيم المهام اليومية إلى خطوات بسيطة يمنحك شعورًا متكررًا بالنجاح.

الاهتمام بالهوايات: ممارسة نشاط تحبينه، كالرسم أو الكتابة أو الطبخ، ينشّط مركز المكافأة في الدماغ.

النوم الجيد: لأن قلة النوم تضعف إنتاج الدوبامين.

الامتنان: كتابة 3 أشياء يومية تشعرين بالامتنان لها ترفع هرمون الدوبامين بفاعلية كبيرة.

 

3. الأوكسيتوسين: هرمون الحب والدفء الإنساني

الأوكسيتوسين هو الهرمون الذي يجعلنا نشعر بالانتماء والطمأنينة في العلاقات الإنسانية. يُفرز عند العناق، والضحك، والتواصل اللفظي والعاطفي، وحتى عند التفاعل الإيجابي عبر الرسائل.
يمكنك تعزيز هذا الهرمون عبر:

الاحتضان والتلامس الجسدي: مع الأبناء أو الشريك أو الأصدقاء المقربين.

الكلمات الطيبة: قول “أحبك” أو “شكرًا” أو “أنا ممتنة لك” ترفع الأوكسيتوسين لدى الطرفين.

قضاء وقت مع المقربين: التواصل الإنساني الحقيقي، وليس الافتراضي فقط، يقلل التوتر ويزيد هذا الهرمون.

التعامل مع الحيوانات الأليفة: الدراسات أثبتت أن ملاطفة الحيوان ترفع الأوكسيتوسين وتقلل مشاعر الوحدة.

 

4. الإندورفين: المسكن الطبيعي للألم النفسي والجسدي

الإندورفين هو الهرمون الذي يُفرز استجابة للألم أو التوتر ليمنحنا شعورًا مؤقتًا بالنشوة والراحة. لهذا السبب نشعر بالتحسن بعد الضحك أو ممارسة الرياضة.
ولزيادته طبيعيًا:

مارسي الرياضة بانتظام: حتى المشي السريع لمدة 20 دقيقة كافٍ لتحفيز إفراز الإندورفين.

شاهدي شيئًا يضحكك: الضحك الصادق من القلب يحفز الإندورفين ويخفف القلق.

تناولي الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مركبات تساعد المخ على إفراز الإندورفين.

استمعي إلى الموسيقى المفضلة: الأصوات المريحة ترفع مستوى هذا الهرمون وتقلل التوتر.

 

5. هرمون الميلاتونين: صديق النوم العميق

قلة النوم من أكثر العوامل التي تضعف الحالة النفسية، وهنا يأتي دور الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ.
لتحفيزه طبيعيًا:

نامي في غرفة مظلمة وهادئة.

ابتعدي عن الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق يثبط الميلاتونين.

تناولي أطعمة مساعدة على النوم مثل الكرز، والموز، واللوز.

كيف تفعّلين منظومة “هرمونات السعادة” في روتينك اليومي؟

لتحقيق توازن مستمر بين هذه الهرمونات، لا يكفي التركيز على عنصر واحد فقط، بل على نمط حياة شامل يدعم الصحة النفسية والجسدية.


فيما يلي خطة يومية بسيطة:

ابدئي يومك بالتعرض للشمس ولو لخمس دقائق مع فنجان قهوة أو شاي دافئ.

تحركي ولو قليلًا: نشاط جسدي خفيف يحفز الإندورفين والدوبامين.

تواصلي مع شخص تحبينه: مكالمة أو لقاء يعزز الأوكسيتوسين.

احمدي الله على ثلاث نِعَم يوميًا: تمرين الامتنان يغذي السيروتونين والدوبامين.

مارسي عادة تجعلك فخورة بنفسك: حتى لو بسيطة، مثل قراءة صفحة أو إعداد وجبة صحية.

اختتمي يومك بالهدوء: إضاءة خافتة، موسيقى هادئة، وتأمل قبل النوم لدعم الميلاتونين.

الهرمونات ليست مجرد مواد كيميائية في أجسامنا، بل مفاتيح داخلية للتحكم في مشاعرنا وجودة حياتنا.

حين تهتمين بجسدك، وتتصلين بنفسك، وتعيشين اللحظة بوعي، فأنتِ لا تفعّلين فقط هرمونات السعادة، بل تعيدين بناء توازنك النفسي من الداخل.

تذكّري أن الاكتئاب لا يُهزم بالقوة بل بالرفق بالنفس، وباختيارات صغيرة يومية تمنحك السلام، وتعيد لجسدك قدرته الطبيعية على الفرح.

