ميسي يزين قائمة الأرجنتين في المباراة الاحتفالية بأنجولا

اختار سكالوني، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر، 24 لاعبًا للرحلة إلى لواندا لخوض هذه المباراة الاحتفالية في العاصمة الأنجولية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.

تقدم النجم ليونيل ميسي، قائمة منتخب الأرجنتين بطل العالم، لمواجهة أنجولا وديًّا، يوم 14 نوفمبر الجاري.

فيما برز استدعاء المدرب ليونيل سكالوني، لعدد من الأسماء الجديدة، من بينها مهاجم نادي ستراسبورج، خواكين بانيشيلي، هداف الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ويؤازر القائد ليونيل ميسي، على غرار العادة، في خط الهجوم، جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

لكن في المقابل، استغنى سكالوني عن خدمات حارسه الأساسي إيميليانو مارتينيز للراحة، مفضلًا عليه حارس مرمى مارسيليا الفرنسي خيرونيمو رولي، وحارس كريستال بالاس والتر بينيتيز.

كما استبعد سكالوني، عددًا من الأسماء الأخرى المعتادة على غرار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، إضافة إلى ماركوس أكونيا، ولاوتارو ريفيرو، وجونسالو مونتييل (ريفر بليت)، وكذلك الحارس فاكوندو كامبيسس (راسينج)، وذلك بسبب انشغال أنديتهم بالمراحل الحاسمة من الدوري الأرجنتيني.

كما يغيب عن القائمة أيضًا، قائد مارسيليا الفرنسي، ليوناردو باليردي، وفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، بسبب الإصابة.

في المقابل، استُدعي للمرة الأولى، المهاجم خواكين بانيشيلي، متصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 9 أهداف في 11 مباراة، إلى جانب الموهبة الصاعدة جانلوكا بريستيانّي، وصيف بطل العالم تحت 20 عاما، ولاعب الوسط ماكسيمو بيروني.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني، تدريباته في مدينة إلتشي الإسبانية، قبل التوجه إلى لواندا لخوض المباراة التحضيرية الوحيدة خلال هذه النافذة الدولية، وذلك بعد إلغاء المباراة الأخرى ضد الهند.

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد أنفقت أنجولا 12 مليون يورو من أجل استضافة أبطال العالم.

تكريم ميسي

خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأمريكي، الذي أقيم في مركز "كاسيا"، تسلم ليونيل ميسي، مفتاح مدينة ميامي، من العمدة فرانسيس سواريز، ما يعد تكريمًا رفيع المستوى.

