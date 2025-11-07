جمعة مشهور: وافقت على تدريب طلائع الجيش دون تفكير وهو شرف كبير
كشف المدرب جمعة مشهور عن توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش خلفًا للمدرب هيثم شعبان.
وقال جمعة مشهور في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "تدريب طلائع شرف كبير لي واعتبر هذا المكان هو بيتي ولا أستطيع التأخر عليه".
واختتم: "الفترة المقبلة ستكون صعبة ونسأل الله التوفيق فيها".
ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13
1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة
2- الأهلي 23 نقطة
3- الزمالك 22 نقطة
4- بيراميدز 20 نقطة
5- المصري 20 نقطة
6- وادي دجلة 20 نقطة
7- إنبي 18 نقطة
8- زد 17 نقطة
9- البنك الأهلي 16 نقطة
10- غزل المحلة 16 نقطة
11- سموحة 16 نقطة
12- مودرن سبورت 16 نقطة
13- بتروجيت 15 نقطة
14- الجونة 15 نقطة
15- حرس الحدود 13 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- المقاولون العرب 10 نقاط
18- الاسماعيلي 10 نقاط
19- طلائع الجيش 10 نقاط
20- الاتحاد 8 نقاط
21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
