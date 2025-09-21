معرض للحرف اليدوية بأبوتيج، محافظ أسيوط: وسيلة لتمكين الشباب والنساء والأسر المنتجة

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية إحياء الحرف اليدوية والتراثية بكافة أشكالها، باعتبارها وسيلة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والأسر المنتجة، وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية وتنميتها، إلى جانب الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

معرض للأشغال اليدوية والتراثية بمركز شباب أبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت معرضًا للأشغال اليدوية والتراثية بمركز شباب أبوتيج، تضمن منتجات أندية الفتاة والمرأة، وشمل المعرض أعمالًا خشبية وحرفية متنوعة مثل الكورشيه والريزون والديكوباج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهن، والمساهمة في استدامة الحرف اليدوية ونقلها للأجيال القادمة، فضلًا عن إبراز الدور التنموي للمرأة والفتاة في المجتمع.

وأضاف محافظ أسيوط أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور أندية الفتاة داخل الهيئات الشبابية، من خلال توفير الدعم الكامل لتمكين المرأة ومشاركتها في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل التي تنمي المهارات وتفتح آفاقًا جديدة نحو الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرصه على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الصناعات الحرفية والتراثية وإحيائها، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية بمختلف المجالات. وشدد على ضرورة رعاية المبدعين وأصحاب المهارات الفنية في مجالات الأشغال اليدوية والتراثية، لما تمثله من قيمة اقتصادية وثقافية واجتماعية عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.