الأحد 21 سبتمبر 2025
معرض للحرف اليدوية بأبوتيج، محافظ أسيوط: وسيلة لتمكين الشباب والنساء والأسر المنتجة

معرض الحرف التراثية
معرض الحرف التراثية بمحافظة أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية إحياء الحرف اليدوية والتراثية بكافة أشكالها، باعتبارها وسيلة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والأسر المنتجة، وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية وتنميتها، إلى جانب الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

معرض للأشغال اليدوية والتراثية بمركز شباب أبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت معرضًا للأشغال اليدوية والتراثية بمركز شباب أبوتيج، تضمن منتجات أندية الفتاة والمرأة، وشمل المعرض أعمالًا خشبية وحرفية متنوعة مثل الكورشيه والريزون والديكوباج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهن، والمساهمة في استدامة الحرف اليدوية ونقلها للأجيال القادمة، فضلًا عن إبراز الدور التنموي للمرأة والفتاة في المجتمع.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور أندية الفتاة داخل الهيئات الشبابية، من خلال توفير الدعم الكامل لتمكين المرأة ومشاركتها في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل التي تنمي المهارات وتفتح آفاقًا جديدة نحو الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

محافظ أسيوط يزور معرض "بأيدينا نصنع" ويوجه بمد فترة إقامته (صور)

محافظ أسيوط يفتتح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية (صور)

 

وأشار محافظ أسيوط إلى حرصه على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الصناعات الحرفية والتراثية وإحيائها، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية بمختلف المجالات. وشدد على ضرورة رعاية المبدعين وأصحاب المهارات الفنية في مجالات الأشغال اليدوية والتراثية، لما تمثله من قيمة اقتصادية وثقافية واجتماعية عالية.

