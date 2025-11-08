السبت 08 نوفمبر 2025
حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتسيير حركة السيارات.

وشهدت مناطق الأزهر، العباسية، الموسكي، طريق الأوتوستراد، حلوان، المعادي، المقطم، ميدان التحرير، رمسيس، ومدينة نصر، حركة مرورية منتظمة، مع انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد المخالفات المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

كما شهدت حركة السيارات على كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، إلى جانب شوارع فيصل والهرم، ميادين الجيزة، جامعة القاهرة، بين السرايات، شارع التحرير، منطقة البحوث، الدقي، والمهندسين.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية لإزالة أي أعطال أو حوادث تعيق حركة السيارات، بما يسهل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، القاهرة - السويس، القاهرة - الإسماعيلية، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.
 

الجريدة الرسمية