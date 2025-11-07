قرعة الحج 2026.. كل ما تريد معرفته عن التكاليف والمستندات المطلوبة من الفائزين ومواعيد سداد الرسوم.. وهذه تعليمات هامة يجب على الحجاج الالتزام بها

18 حجم الخط

مع اقتراب موسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، تواصل وزارة الداخلية، استعدادتها فى أعقاب انتهاء إجراء مراسم القرعة العلنية بمختلف مديريات الأمن.

وأعلنت الوزارة عن تفاصيل تكاليف حج القرعة لعام 1447هـ/2026م، والمستندات المطلوبة من الفائزين، إلى جانب التعليمات الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك لضمان موسم حج منظم وآمن.

تحصيل تكاليف حج القرعة.. دون زيادة عن العام الماضي

وأكدت وزارة الداخلية أن سداد كامل تكاليف حج القرعة سيتم دون أي زيادات عن العام الماضي، وذلك من خلال فروع البنوك الوطنية الثلاثة (الأهلي – مصر – القاهرة)، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، على حساب "مدفوعات حج القرعة".

ويبدأ التحصيل من الإثنين 10 نوفمبر وحتى الإثنين 24 نوفمبر 2025.

وتبلغ قيمة تكاليف الحج 220300 جنيه (بدون تذكرة الطيران)، على أن يتم إعلان سعر التذكرة لاحقًا، ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.

كما يشترط السداد للفائز والمرافق في حالة كبار السن وذوي الهمم، وأن عدم السداد خلال المدة المحددة يعد تنازلًا عن فرصة الحج.

المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة

وعلى الفائزين التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية:

جواز سفر مميكن ساري لمدة عام على الأقل حتى 8 فبراير 2026.

إيصال سداد التكاليف.

البطاقة الصحية المثبت بها تلقي تطعيم الالتهاب السحائي (لقاح رباعي 135 ACYW).

تقرير طبي مميكن معتمد من مستشفيات وزارة الصحة موضحًا الحالة الصحية كاملة.

صورة من الصفحة الأولى لجواز السفر مع أسطوانة (CD) تحتوي على نفس الصفحة.

البصمة العشرية “فيش حج مميكن”.

بيان الموقف التجنيدي للفائزين ومرافقيهم لمن هم في سن التجنيد.

تصريح سفر من جهة العمل إذا تطلب الأمر.

شهادة تحركات من الجوازات لمن سبق له التواجد بالمملكة خلال موسم حج سابق.

أي مستندات إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية لاحقًا.

تعليمات مشددة للحجاج المسددين للتكاليف

شددت وزارة الداخلية على مجموعة من التعليمات الواجب الالتزام بها أثناء أداء المناسك، حفاظًا على سلامة الحجاج وسلاسة التنظيم، أبرزها:

الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والصحية التي تقررها السلطات السعودية.

حمل بطاقة صحية تتضمن تفاصيل الحالة المرضية والأدوية الخاصة بكل حاج.

الإفصاح عن أي مبالغ أو معادن ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (ما يعادل 16 ألف دولار أمريكي).

عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين تنفيذًا لتعليمات وزارة الحج السعودية.

اتباع إرشادات التفويج إلى جسر الجمرات وتجنب التزاحم أو التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

عدم الافتراش بالطرق أو التحرك خلال فترات الذروة حفاظًا على النظام وسلامة الجميع.

تيسيرات داخلية واستعدادات مكثفة

يأتي هذا الإعلان ضمن خطة وزارة الداخلية الشاملة لتطوير منظومة حج القرعة بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة لحجاج بيت الله الحرام.

