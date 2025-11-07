الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

قرعة الحج 2026.. كل ما تريد معرفته عن التكاليف والمستندات المطلوبة من الفائزين ومواعيد سداد الرسوم.. وهذه تعليمات هامة يجب على الحجاج الالتزام بها

قرعة الحج 2026، كل
قرعة الحج 2026، كل ما تريد معرفته عن تكاليف حج القرعة
18 حجم الخط

 مع اقتراب موسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، تواصل وزارة الداخلية، استعدادتها فى أعقاب انتهاء إجراء مراسم القرعة العلنية بمختلف مديريات الأمن.

وأعلنت الوزارة عن تفاصيل تكاليف حج القرعة لعام 1447هـ/2026م، والمستندات المطلوبة من الفائزين، إلى جانب التعليمات الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك لضمان موسم حج منظم وآمن.

 

تحصيل تكاليف حج القرعة.. دون زيادة عن العام الماضي

 وأكدت وزارة الداخلية أن سداد كامل تكاليف حج القرعة سيتم دون أي زيادات عن العام الماضي، وذلك من خلال فروع البنوك الوطنية الثلاثة (الأهلي – مصر – القاهرة)، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، على حساب "مدفوعات حج القرعة".

 ويبدأ التحصيل من الإثنين 10 نوفمبر وحتى الإثنين 24 نوفمبر 2025.

وتبلغ قيمة تكاليف الحج 220300 جنيه (بدون تذكرة الطيران)، على أن يتم إعلان سعر التذكرة لاحقًا، ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.

كما يشترط السداد للفائز والمرافق في حالة كبار السن وذوي الهمم، وأن عدم السداد خلال المدة المحددة يعد تنازلًا عن فرصة الحج.

المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة

 وعلى الفائزين التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية:

جواز سفر مميكن ساري لمدة عام على الأقل حتى 8 فبراير 2026.

إيصال سداد التكاليف.

البطاقة الصحية المثبت بها تلقي تطعيم الالتهاب السحائي (لقاح رباعي 135 ACYW).

تقرير طبي مميكن معتمد من مستشفيات وزارة الصحة موضحًا الحالة الصحية كاملة.

صورة من الصفحة الأولى لجواز السفر مع أسطوانة (CD) تحتوي على نفس الصفحة.

البصمة العشرية “فيش حج مميكن”.

بيان الموقف التجنيدي للفائزين ومرافقيهم لمن هم في سن التجنيد.

تصريح سفر من جهة العمل إذا تطلب الأمر.

شهادة تحركات من الجوازات لمن سبق له التواجد بالمملكة خلال موسم حج سابق.

أي مستندات إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية لاحقًا.

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه و16 طن دقيق مدعم

أكاديمية الشرطة تختتم دورة تدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا"

تعليمات مشددة للحجاج المسددين للتكاليف

 شددت وزارة الداخلية على مجموعة من التعليمات الواجب الالتزام بها أثناء أداء المناسك، حفاظًا على سلامة الحجاج وسلاسة التنظيم، أبرزها:

الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والصحية التي تقررها السلطات السعودية.

حمل بطاقة صحية تتضمن تفاصيل الحالة المرضية والأدوية الخاصة بكل حاج.

الإفصاح عن أي مبالغ أو معادن ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (ما يعادل 16 ألف دولار أمريكي).

عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين تنفيذًا لتعليمات وزارة الحج السعودية.

اتباع إرشادات التفويج إلى جسر الجمرات وتجنب التزاحم أو التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

عدم الافتراش بالطرق أو التحرك خلال فترات الذروة حفاظًا على النظام وسلامة الجميع.

 

تيسيرات داخلية واستعدادات مكثفة

 يأتي هذا الإعلان ضمن خطة وزارة الداخلية الشاملة لتطوير منظومة حج القرعة بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة لحجاج بيت الله الحرام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حج القرعة وزارة الداخلية موسم الحج 2026 تكاليف الحج مستندات حج القرعة حجاج بيت الله الحرام البصمة العشرية الاجراءات الوقائية الحج السعودي

مواد متعلقة

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه و16 طن دقيق مدعم

أكاديمية الشرطة تختتم دورة تدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا"

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الشرقية

ضبط شخصين بالمنيا استوليا على أموال سيدة بعد انتحالهما صفة موظفي بنك

ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

سقوط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 320 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

220 ألف جنيه، الداخلية تعلن تكاليف حج القرعة لعام 2026

المرور: تحرير 869 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 37 سيارة ودراجة نارية

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

المتحف الكبير كامل العدد، إقبال تاريخي ووقف الحجز بسبب نفاد التذاكر (فيديو وصور)

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي اليوم الجمعة

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية